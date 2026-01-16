Burkina Faso: Ministère de la Construction de la Patrie - Mikaïlou Sidibé affiche sa détermination à relever de nouveaux défis

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, jeudi 15 janvier 2026, à Ouagadougou.

Nommé suite au remaniement du gouvernement, le 12 janvier 2026, Mikaïlou Sidibé dirige désormais le ministère de la Construction de la Patrie, né de la fusion des ministères chargés des Infrastructures et de l'Habitat. Son installation officielle par le ministre, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara a eu lieu, jeudi 15 janvier 2026, à Ouagadougou, en présence de membres de l'exécutif. « Je voudrais reconnaître avec humilité le sens élevé de responsabilité qui m'incombe en ce moment historique de se retrouver au niveau de ce ministère », a déclaré le ministre de la Construction de la Patrie.

Il a confié que suivant les orientations des premières autorités, les chantiers sont immenses. Il s'agit selon lui, entre autres, de développer et moderniser le réseau des transports, les infrastructures routières et ferroviaires, de promouvoir une urbanisation maîtrisée, cohérente des villes. M. Sidibé s'est engagé également à mener des actions dans la promotion d'un habitat décent, l'accélération de la politique de construction de logements décents au profit des populations, tout en procédant à l'aménagement des villes.

Pour réussir cette mission, le ministre Sidibé a notifié qu'avec les différents acteurs de la chaîne de construction, son département mettra en place une organisation de travail permettant d'engranger des résultats à la hauteur des attentes de la population. Ainsi, il a invité ses collaborateurs à la fermeté et la célérité, tout en gardant un environnement de droiture et d'intégrité. « On dit souvent qu'on ne réinvente pas la roue, mais cette fois-ci à défaut même de la casser il faut réussir à la réinventer », s'est exprimé le premier responsable du département.

A son avis, les actions urgent dans le domaine des infrastructures routières, de la construction de l'habitat. Le ministre, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, lui a traduit les félicitations du gouvernement et a assuré de leur engagement à l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Selon lui, les plus hautes autorités ont porté le choix sur le ministre Mikaïlou Sidibé au regard, non seulement, de ses qualités intrinsèques mais aussi de ses compétences techniques. « Ce nouveau ministère symbolise, à lui seul, la vision de la Révolution progressiste populaire (RPP). Les challenges sont énormes. Il s'agit de l'habitat, des affaires foncières, de l'urbanisme, de la construction et des infrastructures », a-t-il reconnu.