L'Association intelligence burkinabè pour le développement a organisé une cérémonie de distinction des 10 personnalités influentes de l'année 2025, jeudi 15 janvier 2026, à Ouagadougou.

Au cours de l'année 2025, des personnalités physiques et morales, des structures publiques et privées se sont faites distinguer dans leurs domaines d'activités. Afin de saluer leur mérite, l'Association intelligence burkinabè pour le développement a organisé une cérémonie de distinction des personnalités influentes de l'année 2025, jeudi 15 janvier 2026, à Ouagadougou. En effet, ce sont 14 personnalités influentes de l'année 2025 à être distinguées dans 10 catégories.

Entre autres dans la catégorie culture, c'est Abdoulaye Sourgou, dans la catégorie oeuvre sociale, l'Association des orpailleurs pour le développement du Ganzourgou, Lamine Ouédraogo alias Mc Lamine Coach et Adja Salmata Soré Koutouboul Dounia dans la catégorie santé. Le PDG du Groupe Champy International a été récompensé dans la catégorie économie. Faso 7 a reçu une distinction dans la catégorie média-communication. Dans la gouvernance politique, c'est le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, qui a été désigné.

Dans la catégorie sécurité urbaine, c'est le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté qui a vu ses efforts salués. Les structures Soleil ressources international et Société nationale des substances précieuses (SONASP) dans la catégorie mine et environnement ont été primées. Les mérites de la SONABHY ont été reconnus dans la catégorie gouvernance administrative et dans la catégorie sport, Le Real du Faso, a été primé. Enfin, dans la catégorie industrie, la société Faso tomate est montée sur la haute marche du podium.

En plus de ces personnalités influentes, s'ajoutent deux personnalités influentes d'honneur. Il s'agit du PDG de la structure Adja internationale immo SARL et Patrice Zinsidou Sambaré. Chacun des lauréats a reçu une écharpe, une attestation et un trophée. Le président de l'Association intelligence burkinabè pour le développement, Herman Ouédraogo, a dit que cette cérémonie de distinction s'inscrit dans la volonté de contribuer à la valorisation des actions des grands hommes qui font le bonheur du Burkina dans leur domaine d'activités.

A l'entendre, pour être primé, il faut « être connu dans son secteur d'activité, être une personne physique ou morale respectée dans son secteur d'activité, justifier d'une grande expérience, avoir mené des actions ou oeuvres sociales à la hauteur de son statut et être de bonne moralité ». Tout en félicitant les différents lauréats, il a affirmé que ces derniers incarnent un modèle pour la jeunesse burkinabè. Ainsi, la jeunesse devrait s'abreuver de leurs expériences pour le rayonnement du Burkina, a-t-il souhaité. Le parrain de la cérémonie, le Razaang Naaba de Boudry a félicité l'Initiative de intelligence burkinabè pour le développement pour l'initiative.

« En reconnaissant le mérite de ces personnalités physiques et morales dans les dix catégories, nous démontrons que le Burkina est riche d'un potentiel humain qu'il faut mettre en exergue pour les générations montantes », a-t-il souligné. Le lauréat, PDG du Groupe Soleil International, Abdoulaye Sourgou, a traduit sa reconnaissance à Intelligence burkinabè pour le développement pour le choix porté sur sa structure. « Cette distinction est une invite à faire encore mieux, car le Burkina a besoin de ses filles et fils pour construire la Nation », a t-il dit. Intelligence burkinabè pour le développement est une association crée en 2017. L'une de ses missions est de promouvoir chaque année 10 personnalités influentes dans leur domaine d'activités dans la construction de la Nation.