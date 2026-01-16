Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Le Commissariat appelle les candidats, surtout de la diaspora, à déposer urgemment leurs passeports

Le Commissariat du Hadj alerte les candidats au pèlerinage 2026, en particulier ceux résidant à l'étranger, sur l'obligation impérative de déposer leurs passeports afin de garantir la poursuite normale du processus d'obtention du visa Hadj.

Le processus d'organisation du Hadj 2026/1447H entre dans une phase décisive. Dans un communiqué officiel référencé Hadj_2026/CH-OB/CC-016, le Commissariat du Hadj informe l'ensemble des candidats, notamment ceux de la diaspora, de la nécessité absolue de procéder au dépôt effectif de leur passeport pour l'obtention du visa Hadj.

Selon l'institution, la poursuite normale des formalités administratives et consulaires liées au visa requiert impérativement la mise à disposition des passeports dans les délais prescrits. À cet effet, tous les candidats encore en possession de leur document de voyage sont invités à le déposer ou à le faire acheminer, dans les meilleurs délais, voire en urgence, auprès du Commissariat du Hadj.

Le communiqué précise que les passeports soumis doivent être valides, conformément aux exigences en vigueur. Il rassure par ailleurs les candidats que les passeports déposés pourront être restitués, à leur demande éventuelle, à l'issue du processus d'obtention du visa.

Toutefois, le Commissariat du Hadj met en garde contre les conséquences d'un retard, d'une omission ou d'un non-dépôt du passeport dans les délais requis. Une telle situation engage l'entière responsabilité du candidat concerné et pourrait entraîner l'impossibilité d'obtenir le visa Hadj. Dans ce cadre, l'institution décline toute responsabilité quant aux conséquences résultant du non-respect de cette instruction.

À travers ce communiqué, le Commissariat du Hadj lance un appel solennel à la diligence et au sens de responsabilité de tous les candidats au Hadj 2026/1447H, afin d'éviter tout désagrément susceptible de compromettre leur participation à ce pilier fondamental de l'islam.