Afrique: Faveur - 22 ans que le Royaume attendait ce jour

16 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Paul Bagnini

Après la victoire du Maroc face au Nigeria en demi-finale, tout le Royaume a laissé exploser sa joie. Klaxons, chants, drapeaux flottant aux fenêtres, danses : la victoire a envahi chaque rue des quartiers, notamment à Tanger où la ville a vécu une nuit exceptionnelle.

Les rues et places de la ville n'ont retrouvé leur calme qu'aux premières heures de l'aube, au terme d'une nuit blanche marquée par des scènes de liesse populaire, après la qualification historique de l'équipe nationale marocaine pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Des milliers de supporters, rassemblés dans les cafés du front de mer, le long de la corniche de Tanger, mais aussi dans les différents quartiers de la ville, ont suivi la rencontre dans une ambiance électrique.

Dès le coup de sifflet final, Tanger s'est transformée en un immense espace de célébration. Jeunes et moins jeunes sont descendus dans la rue pour partager ce moment historique, rejoints par des touristes étrangers présents dans la ville, séduits par l'enthousiasme et l'énergie communicative des supporters marocains.

Cette joie immense vaut son pesant d'or. Le Maroc n'avait plus joué de finale depuis 22 ans. Depuis cette Can 2004 en Tunisie où les Lions de l'Atlas avaient été renversés (1-2) par le pays hôte, à Radès, au bout d'une campagne lumineuse restée en travers de la gorge des Marocains.

Dimanche, les Lions de l'Atlas et leurs congénères de la Teranga se livreront un combat sans merci.

