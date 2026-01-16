Afrique: CAN Maroc 2025 - Regragui dans l'histoire

16 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Paul Bagnini

Vingt ans après sa participation à une finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can) en tant que joueur, Walid Regragui retrouve le même rendez-vous continental, cette fois sur le banc de touche.

Le sélectionneur national du Maroc inscrit ainsi son nom dans l'histoire, en devenant le premier entraîneur originaire du Royaume à atteindre une finale de Can avec les Lions de l'Atlas, après l'avoir disputée en tant que joueur.

Âgé de 50 ans, Regragui a conduit la sélection marocaine en finale de la Can 2025, après une victoire face au Nigeria aux tirs au but (4-2), en demi-finale, à l'issue d'un match fermé conclu sur un score nul et vierge au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Pour rappel, le technicien marocain avait disputé la finale de la Can en Tunisie, en 2004, en tant que joueur, sous la houlette de Badou Zaki. Ce jour-là, le Maroc s'était incliné face à la Tunisie (1-2), malgré une ouverture du score rapide signée Youssef Mokhtari.

