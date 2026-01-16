Afrique: Maroc-Sénégal - Une finale inédite

L'apothéose de la 35e édition est prévue le dimanche prochain à Rabat.

L'affiche de la finale de la 35e Coupe d'Afrique des nations de football (Can 2025) est connue depuis mercredi nuit. Elle opposera le Maroc, pays organisateur, au Sénégal, dimanche à 19h (Gmt), au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Une affiche logique entre deux favoris annoncés, et un rendez-vous qui scellera une Can déjà réussie pour les deux camps. C'est du jamais vu !

Depuis la création de cette compétition sportive, c'est la première fois que les deux sélections vont s'affronter. Les Lions de l'Atlas et les Lions de la Teranga se sont croisés dans plusieurs autres compétitions amicales ou officielles, mais jamais à la Can !

Pour atteindre la finale, le Maroc a battu les Comores (2-0) et la Zambie (3-0) pour un nul contre le Mali (1-1). Il a ensuite écarté la Tanzanie (1-0) en huitièmes, le Cameroun (2-0) en quarts et le Nigeria (0-0, 4 tab 2) en demi-finale.

De son côté, l'équipe de Pape Thiaw a remporté son groupe en battant le Botswana (3-0), le Bénin (3-0) pour un nul contre la Rdc (1-1). Elle a éliminé le Soudan (3-1) en huitièmes, le Mali (1-0) en quarts et l'Égypte (1-0) en demi-finale avec à chaque fois un service minimum. Dans les deux camps, le rêve est permis.

La loi des statistiques

Si l'on s'en tient aux statistiques, le Maroc peut déjà sauter de bonheur. Car un regard sur les chiffres passés démontre que le pays hôte a remporté 6 de ses 7 dernières finales à la Coupe d'Afrique des nations.

La seule finale perdue est celle du Nigeria contre le Cameroun en 2000. Lors de la dernière édition, la Côte d'Ivoire, pays hôte, a remporté sa finale contre le Nigeria, imitant l'Égypte en 1986 et 2006, l'Algérie en 1990, l'Afrique du Sud en 1996 et la Tunisie en 2004