Afrique: TRC 2025 - L'équipe malgache INNOVATOR soutenue par Airtel Madagascar et Airtel Money

Partenaires des gagnants, Airtel Madagascar et Airtel Money apportent leur soutien aux talents malgaches de l'innovation qui brillent à l'extérieur. Ces deux filiales d'Airtel Africa joignent leurs forces pour soutenir l'équipe INNOVATOR dans le concours d'envergure internationale Tekbot Robotic Challenge (TRC 2025).

Classée dans le Top 5 de ce concours après plusieurs mois de compétition, lancée en juin 2025, l'équipe malgache se qualifie pour la phase finale, prévue les 17 et 18 janvier prochains au Bénin.

Partenaire historique

Une manière, en somme, de récompenser une performance en mettant en lumière le potentiel des jeunes talents malgaches dans le domaine de la robotique. L'équipe INNOVATOR, composée d'étudiants de l'École de Management et d'Innovation Technologique (EMIT), représente Madagascar à ce concours international dédié aux solutions technologiques durables.

En tant que partenaire historique de l'EMIT et acteur engagé pour la jeunesse et l'innovation, Airtel Madagascar et Airtel Money n'ont pas hésité à répondre favorablement à l'appel à soutien, lancé par l'équipe, dans le cadre de cette participation à la finale et afin de valoriser le savoir-faire technologique malgache sur la scène internationale.

Grâce à ce soutien stratégique, la team INNOVATOR bénéficie des ressources nécessaires pour participer pleinement à la finale et espère briller sur la scène internationale pour faire honneur au pays.

Résilience urbaine

Formée en mai 2025, l'équipe INNOVATOR est composée de 10 étudiants passionnés de robotique, qui n'ont pas hésité à relever le défi du TRC 2025. Cette compétition africaine, sous le thème « Résilience urbaine », valorise les solutions innovantes pour la gestion des déchets urbains, un enjeu majeur à Madagascar et sur le continent africain.

Après deux mois d'épreuves intensives mêlant mécanique, électronique et programmation, la team INNOVATOR s'est qualifiée parmi les neuf finalistes, représentant cinq pays africains. Leur projet offre une solution concrète et durable à la gestion des déchets, démontrant le potentiel des jeunes Malgaches à contribuer au développement technologique et environnemental du pays.

Moteur de l'innovation

Sponsors officiels de l'équipe, Airtel Madagascar et Airtel Money démontrent ainsi leur détermination à investir dans la jeunesse malgache et à encourager ses talents, sa créativité et son esprit scientifique.

Une manière également de soutenir le développement technologique et environnemental, en appuyant des solutions innovantes et concrètes pour relever les défis urbains. « Chez Airtel Madagascar, nous croyons fermement que la jeunesse est le moteur de l'innovation et du développement de notre pays.

En soutenant la team INNOVATOR, nous accompagnons ces jeunes talents malgaches dans leur parcours, tout en mettant notre expertise et nos ressources au service de solutions concrètes pour Madagascar et l'Afrique.

Leur réussite est une source de fierté et une inspiration pour toute une génération », a déclaré Anne-Catherine Tchokonté, Directrice générale d'Airtel Madagascar. Une manière, en somme, de valoriser Madagascar sur la scène africaine et internationale, en démontrant que le pays est un acteur majeur de l'innovation grâce à ses jeunes talents. La team INNOVATOR est composée de Tendry Ny Avo Nekena Mélodie Randriambelo, 3e année de licence en développement d'applications internet/intranet.

Manou Casimir Razafinambina, 2e année de master en système d'information géomatique et décision, Andriamalala Tolojanahary Rabemanantsoa, 5e année en système d'information géomatique et décision, et enfin de Fanomezana Emilie Nirinasoa, 5e année en modélisation ingénierie informatique.