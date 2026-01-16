Madagascar: Enseignement supérieur - La rentrée universitaire fixée au 13 mars 2026

16 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La première Conférence des présidents des universités (CPU) de l'année 2026 s'est tenue hier à Fiadanana. Placée sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, cette rencontre a réuni les présidents des universités de Madagascar, les directeurs généraux des trois Instituts supérieurs de technologie (IST) ainsi que les responsables des universités régionales.

Calendrier

Instance de concertation et de décision, la CPU constitue le cadre stratégique où se dessinent les grandes orientations de l'enseignement supérieur malgache. Les discussions ont porté sur cinq axes majeurs : un calendrier universitaire mieux structuré. La période d'inscription s'achèvera le 16 février 2026, tandis que la clôture de l'année académique est prévue pour novembre.

Cette organisation vise à harmoniser le rythme des établissements et à offrir une meilleure visibilité aux étudiants comme aux enseignants. La cérémonie officielle de lancement de l'année universitaire se tiendra le 13 mars 2026 à l'Université d'Itasy, à Soavinandriana. Ce rendez-vous symbolique marquera le début des activités pédagogiques et scientifiques sur l'ensemble du territoire.

Coordination

Chaque université désignera un représentant chargé d'assurer la liaison avec le ministère. L'objectif est de fluidifier la communication institutionnelle et de garantir une meilleure circulation des informations.

Concernant l'organisation du baccalauréat 2026, les dates officielles des épreuves ont été fixées. Pour faciliter leur déroulement, des Directions des offices du bac (DOB) seront implantées dans les universités régionales, permettant une gestion plus efficace et décentralisée.

