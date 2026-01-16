Madagascar: « Salon de l'Étudiant, janvier 2026 » - Une opportunité pour ceux qui ont manqué la rentrée classique

16 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

L'édition spéciale « Rentrée de janvier » du Salon de l'Étudiant se déroulera les 22 et 23 janvier 2026 au Pavé Antaninarenina, de 9 h à 17 h non-stop. Cet événement, signé Mada Jeune, s'adresse principalement aux étudiants n'ayant pas pu intégrer une formation lors de la rentrée de septembre/octobre, ainsi qu'à ceux qui souhaitent changer de parcours.

Ce rendez-vous incontournable offre aux jeunes la possibilité de découvrir un large éventail de formations et d'opportunités pour intégrer l'enseignement supérieur, que ce soit en début ou en cours d'année.

Programmes

Au programme du salon : rencontres avec les établissements. Une trentaine d'instituts, d'universités privées et de centres de formation, couvrant aussi bien la formation initiale que la formation continue, seront présents afin d'informer les étudiants sur les modalités d'admission et les alternatives disponibles.

Un espace orientation sera également aménagé ; il se distinguera par un test d'orientation gratuit, accompagné de conseils personnalisés, pour aider les jeunes à identifier une formation en adéquation avec leurs ambitions et leurs talents. Cette édition sera marquée par le lancement officiel de la version numérique du Guide Madajeune, un outil moderne et stratégique adapté aux évolutions technologiques.

