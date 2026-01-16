Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Les députés convoqués pour l'élection du nouveau président ce samedi 17 janvier 2026

16 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La nouvelle Assemblée nationale de Côte d'Ivoire entre officiellement en fonction. Les députés élus lors des législatives du 27 décembre 2025 sont convoqués, ce samedi 17 janvier 2026 à Abidjan, pour la séance inaugurale de la 3e législature de la 3e République, marquée par l'élection du président de l'institution.

La scène politique ivoirienne s'apprête à franchir une étape décisive avec l'installation officielle de la nouvelle Assemblée nationale. Dans un communiqué en date du 15 janvier 2026, le Secrétariat général de l'Assemblée nationale informe de la convocation des députés élus à l'issue du scrutin législatif du 27 décembre 2025.

La séance inaugurale de la 3e législature de la 3e République se tiendra le samedi 17 janvier 2026, à partir de 09 heures, au Palais de l'Assemblée nationale, à Abidjan. Elle sera présidée par le doyen d'âge de l'institution, Monsieur Mamadou Diawara, conformément aux usages parlementaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le communiqué, l'ordre du jour de cette première séance est exclusivement consacré à l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Un moment clé qui marquera la mise en place des instances dirigeantes de l'institution et donnera le ton de la nouvelle législature.

Le Secrétariat général invite, par ailleurs, Mesdames et Messieurs les députés à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer leur présence effective à cette séance solennelle, déterminante pour le bon fonctionnement de la démocratie parlementaire.

Cette rencontre inaugurale intervient dans un contexte politique majeur, alors que les attentes sont fortes quant au rôle que jouera la nouvelle Assemblée nationale dans le renforcement de la gouvernance démocratique, du contrôle de l'action gouvernementale et de la représentation des populations ivoiriennes.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.