Madagascar: American Center Andranomena - Ouverture des activités pour 2026, le 21 janvier

Le calendrier des activités pour 2026 débute le 21 janvier pour l'American Center Andranomena. Cet espace, accessible au public de plus de 16 ans, propose gratuitement une large collection d'ouvrages disponibles dans sa bibliothèque et consultables sur place.

L'American Center Andranomena dispose également d'une bibliothèque numérique, eLibraryUSA, offrant des milliers de références, incluant des ressources documentaires exclusives, accessibles uniquement au centre. L'American Center Andranomena propose également un club d'anglais, espace d'échanges permettant de pratiquer la langue anglaise.

L'American Center Andranomena est ouvert le mercredi après-midi de 14h à 17h et le vendredi matin de 8h à midi. Une inscription préalable en ligne est nécessaire pour tout visiteur, au plus tard une semaine avant la visite. Premier arrivé, premier servi !