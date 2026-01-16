Madagascar: American Center Andranomena - Ouverture des activités pour 2026, le 21 janvier

16 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Le calendrier des activités pour 2026 débute le 21 janvier pour l'American Center Andranomena. Cet espace, accessible au public de plus de 16 ans, propose gratuitement une large collection d'ouvrages disponibles dans sa bibliothèque et consultables sur place.

L'American Center Andranomena dispose également d'une bibliothèque numérique, eLibraryUSA, offrant des milliers de références, incluant des ressources documentaires exclusives, accessibles uniquement au centre. L'American Center Andranomena propose également un club d'anglais, espace d'échanges permettant de pratiquer la langue anglaise.

L'American Center Andranomena est ouvert le mercredi après-midi de 14h à 17h et le vendredi matin de 8h à midi. Une inscription préalable en ligne est nécessaire pour tout visiteur, au plus tard une semaine avant la visite. Premier arrivé, premier servi !

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.