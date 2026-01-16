Madagascar: Stade Barea Mahamasina - Ruée vers les prestations de santé de la FJKM

Pendant les trois jours que durera la première édition de la Semaine des actions sociales de la FJKM, des prestations de santé sont disponibles sur place.

La deuxième journée de la Semaine des actions sociales de l'église FJKM au Stade Barea Mahamasina a connu une forte affluence, notamment pour les prestations médicales gratuites.

Face aux difficultés que rencontrent nombre de familles malgaches pour assurer les dépenses de santé, les offres gratuites intéressent toujours le public. Parmi les prestations proposées figurent, outre les consultations générales, les divers dépistages, notamment de l'hypertension artérielle et du diabète, les extractions dentaires, les échographies, les massages thérapeutiques, la planification familiale, ainsi que les consultations spécialisées : pédiatrie, gynécologie, santé mentale, ophtalmologie, etc. Des dons de sang sont également effectués sur place.

Bénévolement

Les prestations médicales sont assurées par des médecins, des paramédicaux et d'autres professionnels de santé issus de l'église protestante réformée FJKM, qui mettent bénévolement leurs compétences au service de cette initiative de l'église.

Des partenaires proposent également leurs services. C'est ainsi, à titre d'exemple, que Doctors for Madagascar distribue gratuitement, après des consultations préalables, des lunettes de lecture aux personnes présentant des difficultés en matière d'acuité visuelle, les privant du confort visuel pour la lecture, en particulier la lecture de la Bible. La Semaine des actions sociales de la FJKM, dont les prestations médicales, se poursuivra encore ce jour, troisième et dernière journée de cette toute première édition.