Afrique de l'Est: Volley-ball - Squad-X vise le doublé championnat et CCCZ7

16 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le Squad-X Club Volley-ball aborde la nouvelle saison avec des ambitions démesurées : conquérir le titre de champion de Madagascar de première division féminine et viser les sommets lors de la Coupe des Clubs Champions CAVB Zone 7 (CCCZ7), aux Seychelles.

Cette année marque un tournant décisif pour le club avec le renfort majeur de son staff technique. Deux nouveaux entraîneurs intègrent l'équipe première : Coach Olivier et Coach Boudha. « Bienvenue à eux », a déclaré Zo Arimala, cofondateur du club aux côtés de Seheno et Avotra.

« C'est une énergie renouvelée et un grand défi à relever ensemble. Avec ambition, rigueur et détermination, le travail commence dès maintenant. Le rêve continue plus fort que jamais. Cette année, nous visons le plus haut : remporter le Championnat de Madagascar et porter haut les couleurs malgaches à la CCCZ7, en espérant atteindre la finale de cette joute indianocéanique. »

Créé en 2014, Squad-X s'est développé en proposant presque toutes les catégories féminines et compte aujourd'hui environ 60 membres. « Il y avait aussi beaucoup de débutantes, c'était un peu comme une école de volley », se souvient Zo Arimala.

Le palmarès récent illustre une progression constante : champion d'Analamanga en 1re division en 2024 et 2025, le club a terminé 4e du championnat national en 2023, 3e en 2024 et vice-champion en 2025.

Il possède également deux titres en deuxième division nationale. Sur le plan continental, l'équipe a déjà représenté Madagascar aux éditions 2024 (organisée à domicile) et 2025 (à Maurice) de la CCCZ7.

Direction les Seychelles cette année pour tenter de franchir un cap supplémentaire. Avec un collectif renforcé et une détermination sans faille, Squad-X entend transformer ses ambitions en réalité lors de cette saison 2026 qui s'annonce historique.

