Madagascar: Découverte - Le gène malgache, le « Graal » de la santé mondiale

Le métissage unique des Malgaches dévoile des secrets génétiques cruciaux pour la médecine mondiale, d'après une étude malgacho-américaine publiée en novembre 2023. Madagascar s'impose désormais comme une source de solutions biologiques pour l'humanité.

Deux mauvaises nouvelles, comme c'est chacun son destin, et une très bonne nouvelle : de quoi donner de l'eau au moulin des théoriciens du chauvinisme malgache. Autant commencer par l'amer avant d'attaquer le doux.

Selon une recherche effectuée par Variant Bio (2023), une entreprise basée à Seattle, aux États-Unis, et l'université d'Antananarivo, menée par le docteur Rindra Rakotoarivony, les Malgaches auraient des prédispositions génétiques spécifiques à l'hypertension, notamment sur les Hautes-terres.

L'autre mauvaise nouvelle : la côte Ouest « affiche une prévalence du paludisme plus élevée que sur les autres sites étudiés ». Trois localités ont été sélectionnées pour réaliser les recherches de terrain : Tsianaloka, dans le Menabe, Ampandrialaza, dans l'Analamanga, et enfin Tsiandatsiana, dans la Haute Matsiatra, avant 2023. Il ne faut cependant pas généraliser : ces études relèvent des données moléculaires et aussi des statistiques de la santé.

Tout d'abord, c'est la première fois qu'une étude d'association pangénomique a permis d'établir un lien entre les traits physiques et la santé des Malgaches. Les chercheurs ont ainsi identifié 22 variantes génétiques inédites, rares à l'échelle mondiale, associées à la masse graisseuse, à la taille et au métabolisme.

En conséquence, voici la bonne nouvelle. Digne d'un « Indiana Jones et la dernière croisade » de la génétique. Les scientifiques ont décelé, dans le métissage unique (bantou et Asie du Sud-Est) qui a donné un seul peuple malgache, un fait important à l'échelle de la planète.

À cause de ce mélange ayant généré des combinaisons génétiques introuvables ailleurs, le génome malgache détient les « clés » pour la médecine mondiale. Dans le futur, des études pourraient être effectuées sur ces mélanges.

Les scientifiques identifieront ainsi quels morceaux de chromosomes sont responsables de quelles maladies. Et ainsi, créer de nouveaux médicaments. Des perspectives immenses pour des maladies comme le diabète, l'obésité et d'autres. Chose presque impossible sur le génome « homogène » des Européens, des Chinois, etc.

De plus, ces études ont pu défricher de nouvelles pistes sur les mécanismes biologiques que la science a totalement ignorés auparavant. Grâce à ces chercheurs malgaches et américains, « Madagascar n'est plus seulement un terrain d'étude, mais une source de solutions biologiques ».

En comprenant comment le corps des Malgaches fonctionne au niveau moléculaire, la science peut découvrir des processus biologiques fondamentaux qui aideront à concevoir les traitements médicaux de demain pour l'humanité tout entière. De la génétique du « passé », avec la recherche des sources ancestrales, à la génétique du « futur », partager l'universalité.