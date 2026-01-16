Bénin: 10 000 femmes entrepreneurs bénéficient de soutiens pour développer leurs affaires

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un financement de 100 millions de dollars de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour soutenir le Bénin à promouvoir l'accès au financement et la croissance des femmes entrepreneurs aussi bien du secteur formel qu'informel.

Le programme de développement de l'entrepreneuriat féminin et d'accès au financement axé sur les résultats (PforR en anglais), appuiera le gouvernement dans la mise en place d'un Centre d'affaires des femmes (Women Business Center) et permettra à plus de 10 000 micros, petites et moyennes entreprises (MPME) dirigées par des femmes d'accéder à des prêts, des formations, du mentorat et des conseils professionnels. Axé sur les résultats, ce programme sélectionnera de façon compétitive une cohorte d'entreprises prometteuses dirigées ou détenues par des femmes, Les Agodjié, championnes de l'entrepreneuriat féminin. Ces championnes Agodjié bénéficieront d'un ensemble de mesures de soutien, comprenant une assistance technique, l'accès à des instruments de financement adaptés, un soutien à la préparation à l'investissement, l'accès au marché, ainsi qu'un mentorat structuré, afin de faire de leurs entreprises des fleurons de l'économie béninoise et des moteurs de création d'emplois.

« En plus des défis auxquels toutes les entreprises sont confrontées, les femmes font face à des obstacles spécifiques qui limitent la création, le développement et la croissance de leurs entreprises. D'où ce programme dédié, intitulé WEDAF (en anglais), visant à accélérer la croissance des entreprises détenues et dirigées par des femmes et à renforcer leur rôle dans la création d'emplois et de richesse », affirme Mamadou Tanou Baldé, responsable par intérim des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin. « Lorsque les femmes entrepreneurs ont accès au financement, à la formation et au mentorat, les performances de leur entreprise et la création d'emplois augmentent nettement. »

Ce programme bénéficie d'un appui complémentaire substantiel de la Société Financière Internationale (IFC), filiale du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Cette dernière apportera son expertise en structuration de capitaux, sa capacité de mobilisation des investisseurs régionaux, ainsi que son expertise technique, à travers des services-conseils sur mesure. Elle aidera à surmonter les obstacles de capacité, de formalisation et de financement rencontrés par les femmes entrepreneurs. En outre, IFC proposera ses propres solutions de financement, en se concentrant sur les PME présentant un potentiel commercial, et en augmentant le nombre d'entreprises dirigées par des femmes bénéficiaires. Cela passera par des investissements actuels et futurs ainsi que par des services-conseils - tel le programme Banking on Women - au bénéfice d'intermédiaires financiers partenaires.

« Seulement 3,9 % des entreprises gérées par des femmes ont accès à un prêt bancaire, et beaucoup opèrent dans un segment de marché insuffisamment desservi par les institutions de microfinance ou les banques commerciales. Ce programme est une réelle opportunité pour faire des femmes entrepreneurs de véritables championnes nationales », soutient Vincent Arthur Floreani, responsable pays d'IFC au Bénin.

Ce programme s'aligne avec la Politique nationale de développement et de promotion des PME 2025-2035. Son objectif est qu'à l'horizon 2035, les MPME béninoises opèrent de manière compétitive dans un cadre institutionnel adéquat et un environnement des affaires propices à la création de richesse et à des emplois décents et durables.