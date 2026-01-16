Madagascar: Perdre la bonne image

Deux annonces majeures du président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaël Randrianirina, à son retour d'Abou Dhabi, ont attiré l'attention de l'opinion : un projet de création d'une usine d'armement avec les Chinois et des négociations en cours avec les États-Unis pour l'accueil de migrants irréguliers.

Perdre la bonne image

Et ce, pour la bonne et simple raison que ces deux faits marquants auront inévitablement des impacts internationaux majeurs pour la Grande île, en pleine transition politique. À commencer par cette usine d'armement chinoise qui ne serait autre qu'une coopération militaro-industrielle avec la Chine, qui placerait le pays dans l'orbite stratégique chinoise.

Les États-Unis, l'Union européenne, mais également certains partenaires internationaux majeurs comme la France, l'Inde, le Japon... l'océan Indien, où se situe Madagascar, étant une zone de forte compétition stratégique.

Une usine d'armement y serait perçue comme un signal géopolitique, pas seulement économique. Sur les plans diplomatique et sécuritaire, il y a également des craintes, car la région de l'océan Indien est déjà marquée par l'instabilité dans certains pays d'Afrique, sans compter le trafic maritime et la piraterie qui y règnent déjà.

Dans tous les cas, les partenaires occidentaux, qui pèsent de tout leur poids dans les échanges économiques de Madagascar, pourraient réduire leur coopération sécuritaire avec Madagascar et même conditionner leur aide à des garanties supplémentaires.

Dans tous les cas, le pouvoir de refondation devrait faire preuve de transparence dans ce projet pour lequel le pays doit également se conformer strictement aux traités sur le commerce des armes, ou encore aux normes régionales de l'Union africaine et de la SADC, dans cette affaire qui pourrait faire perdre à Madagascar sa bonne image de pays non aligné et pacifique.