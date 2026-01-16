Sénégal: Serigne Fallou Mbacké, bâtisseur et digne héritier de Cheikh Ahmadou Bamba

Touba — Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des mourides, dont le Magal de Kazu Rajab commémore ce vendredi l'anniversaire de la naissance, a marqué durablement l'histoire de Touba par d'importantes réalisations destinées à améliorer le bien-être des populations, une manière de perpétuer l'oeuvre spirituelle et sociale de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride.

Le Magal de Kazu Rajab est célébré ce vendredi 16 janvier 2026 à Touba.

Il offre l'opportunité, pour des centaines de disciples mourides, d'effectuer un séjour spirituel à Ndindy, un village fondé par Serigne Fallou et qui fait désormais partie de la commune de Touba.

Durant son magistère, Serigne Fallou Mbacké a contribué à transformer le visage de la capitale du mouridisme à travers des initiatives structurantes, dont la création du marché Ocass, devenu l'un des plus grands centres commerciaux du pays.

Il a également achevé les travaux de la grande mosquée de Touba avant de procéder à son inauguration, rappelle Selon Serigne Khalil Mbacké, membre du comité d'organisation du Kazu Rajab, dans un entretien avec l'APS.

Après le rappel à Dieu de son frère aîné et premier khalife général des mourides, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, en 1945, Serigne Fallou Mbacké accède à la tête de la confrérie.

Selon Serigne Khalil Mbacké, la première décision du nouveau khalife fut de mettre en œuvre la recommandation de son prédécesseur relative à l'achèvement de la grande mosquée.

Dès son accession au khalifat, il accélère les travaux de cet édifice emblématique voulu par Cheikh Ahmadou Bamba.

Ses efforts ont conduit à l'inauguration officielle de la mosquée, le 7 juin 1963, en présence du président de la République de l'époque, Léopold Sédar Senghor.

Doté d'une grande sagesse, Serigne Fallou Mbacké a parachevé les chantiers engagés par ses prédécesseurs et entretenu des relations empreintes de respect avec les khalifes des autres confréries religieuses, contribuant ainsi au renforcement de la cohésion religieuse.

Sur le plan éducatif et spirituel, il a créé un "daara" (école coranique) à l'intérieur de la grande mosquée de Touba pour l'apprentissage du Coran et l'enseignement des valeurs islamiques.

Il a également instauré la lecture quotidienne du Saint Coran dans la grande mosquée, une tradition toujours perpétuée.

Dans le domaine de l'urbanisme, Serigne Fallou Mbacké a procédé au lotissement de Touba en 1959, afin d'améliorer le cadre de vie des populations. Il a aussi œuvré au renforcement de l'approvisionnement de la cité religieuse en eau potable, notamment à travers la construction de nombreux puits.

Après avoir initié l'électrification de Touba, il a travaillé au désenclavement de la ville, d'autant qu'à l'époque, la route nationale s'arrêtait à Ndienaba.

Des démarches ont été entreprises auprès des autorités pour son prolongement jusqu'à Touba, ainsi que pour le raccordement d'autres axes routiers.

Ndindy, le village qu'il a fondé en 1913, demeure encore aujourd'hui un important centre spirituel dédié à l'enseignement du Coran et à la transmission des valeurs du mouridisme.