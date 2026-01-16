Madagascar: Hery Rasoamaromaka - Mandat d'arrêt international contre l'ancien gouverneur d'Analamanga

Justice

Un mandat d'arrêt international a été émis par la justice malgache à l'encontre de Hery Rasoamaromaka, ancien gouverneur de la région Analamanga. Cette décision fait suite à une plainte déposée par une société engagée dans le projet immobilier « Lac Village Ivato », dénonçant le non-paiement de prestations réalisées dans le cadre d'un marché public.

Aucun règlement

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les faits remontent à l'année 2020, période durant laquelle la société « Building Mora Lac Village Ivato » s'est vu confier la construction de logements et d'infrastructures sur le site de Lac Village, à Ivato.

Selon les informations issues des services du Trésor public, les crédits destinés au projet auraient été régulièrement débloqués et versés aux structures concernées. Malgré cela, l'entreprise affirme n'avoir perçu aucun règlement, se retrouvant dans l'incapacité de payer ses fournisseurs et ses ouvriers.

Face à cette situation, une plainte a été déposée contre deux responsables, à savoir la personne responsable des marchés publics (PRMP) et Hery Rasoamaromaka, alors gouverneur d'Analamanga. Les faits reprochés portent notamment sur des « détournements de fonds publics » et une « entrave à l'exécution d'un marché public », selon des sources proches du dossier judiciaire.

Détention provisoire

L'ancien gouverneur se trouverait hors du territoire national depuis plusieurs semaines. Constatant son absence prolongée, le tribunal de première instance d'Antananarivo a rendu, le 12 juin dernier, une décision ordonnant l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. De son côté, le PRMP impliqué dans cette affaire est actuellement placé en détention provisoire à la maison centrale d'Antanimora, en attendant la suite de la procédure.