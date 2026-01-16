Sénégal: La refondation du système éducatif et les performances de la DGID au menu des journaux

Dakar — La refondation du système éducatif et les performances de la Direction générale des impôts et domaines (DGID) dans la mobilisation des recettes fiscales en 2025 sont, entre autres, les sujets en exergue dans les quotidiens reçus, vendredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Soleil rapporte que "le ministre de l'Education nationale a présidé, jeudi, à Dakar, l'installation du comité scientifique de la réforme curriculaire. Une initiative majeure qui ouvre la voie à une transformation en profondeur de l'école sénégalaise, placée sous le signe de l'ambition, de l'inclusion et de l'excellence".

"Cette réforme, selon le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, concerne le processus et les méthodes, le parcours d'apprentissage, les pratiques pédagogiques, l'évaluation, la formation des enseignants ainsi que l'usage maitrisé du numérique et de l'intelligence artificielle au service des apprentissages", ajoute la publication qui affiche à la Une "Cap sur la réforme des curricula".

"La refondation du système éducatif lancée sous le triptyque, exigence, science et écoute", dit Vox Populi.

"Guirassy de plain-pied dans l'école de la société", selon WalfQuotidien, en référence à l'installation du Comité scientifique de la refondation curriculaire. Le journal ajoute que ce comité "composé d'hommes et de femmes, d'enseignants et de professeurs agrégés, a pour objectif de piloter les travaux pour une école qui répond aux enjeux de l'heure".

Pour Sud Quotidien, Moustapha Mamba Guirassy "pose l'acte 1 de la réforme" à travers l'installation de ce comité scientifique chargée de la refondation curriculaire, précisant que "cette l'installation a été couplée à la rentrée solennelle de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation (IGEF)".

La même publication met en exergue dans son édition du jour "la performance historique" réalisée en 2025 par la Direction générale des impôts et domaines (DGID) en matière de mobilisation de recettes fiscales.

Le journal indique qu'au tire de l'exercice 2025, "la DGID a réalisé des recettes de 2915 milliards de francs CFA. Comparés aux réalisations de l'exercice 2024 qui sont de 2608 milliards de francs CFA".

"La DGID a enregistré ainsi une progression des recouvrements de recettes de plus de 307 milliards FCFA en valeur absolue et +12% en valeur relative", ajoute Sud Quotidien.

Source A parle de "progression historique", soulignant qu"'avec 2.915 milliards de francs de recettes CFA mobilisées, l'Administration fiscale signe une progression record cette année".

"La DGID collecte près de 3000 milliards en 2025", dit L'As indiquant que "la Direction générale des impôts et domaines a clôturé l'exercice 2025 avec une progression à deux chiffres des recettes fiscales, dépassant largement la croissance économique du pays (PIB estimé à 7%)". Selon la publication, "l'Administration fiscale attribue cette dynamique à une politique fiscale assumée, à la modernisation des procédures et à une adhésion accrue des contribuables à l'effort national".

"La DGID recouvre 2915 milliards cette année", rapporte Libération.