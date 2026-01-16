Congo-Kinshasa: A Lukaya, des notables appellent aux travaux de cantonnage manuel de l'axe Kisantu-Kimvula

Des notables du district de la Lukaya (Kongo Central) préconisent le début des travaux de cantonnage sur la route n0 16, reliant les territoires de Kisantu et Kimvula, long de 200 KM.

Lors d'un échange avec le gouverneur Grace Bilolo, jeudi 15 janvier, à Matadi, ils ont redouté la disparition de cette voie d'intérêt national faute d'entretien. Selon ces leaders dont les députés provinciaux Jean Malonga et Billy Ntunga, la disparition de cet axe va isoler le territoire de Kimvula du reste de la province du Kongo Central.

Ils suggèrent au gouverneur d'entamer les travaux sur les routes de desserte agricole, conformément au programme provincial qui prévoit la réfection de 50 kilomètres de routes par territoire.

Calvaire quotidien pour les usagers

En cette période de pluies, le voyage sur la RN 16 est devenu un véritable défi pour la population de Madimba et de Kimvula. L'état de dégradation avancée de la chaussée rend la circulation extrêmement périlleuse et lente.

Actuellement, les motocyclistes mettent entre deux et trois jours pour parcourir ce tronçon, avec des frais de course dépassant désormais les 100 dollars américains. Pour les véhicules, le calvaire est encore plus et les voyages s'étirant souvent sur quatre ou cinq jours.

Kimvula asphyxié par l'enclavement

Cet enclavement a des répercussions directes sur l'économie et le coût de la vie dans la région. La rareté de produits manufacturés se fait de plus en plus sentir à Kimvula, entraînant une hausse des prix sur les marchés locaux.

Pourtant, Kimvula demeure un territoire à forte vocation agricole. L'impraticabilité de la RN 16, qui relie le Kongo-Central à l'ancienne province du Bandundu, constitue un frein majeur à l'évacuation des récoltes. Sans une intervention urgente, les notables craignent que le potentiel économique de ce territoire ne soit totalement étouffé par son isolement géographique.