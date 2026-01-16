Congo-Kinshasa: A Lukaya, des notables appellent aux travaux de cantonnage manuel de l'axe Kisantu-Kimvula

16 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des notables du district de la Lukaya (Kongo Central) préconisent le début des travaux de cantonnage sur la route n0 16, reliant les territoires de Kisantu et Kimvula, long de 200 KM.

Lors d'un échange avec le gouverneur Grace Bilolo, jeudi 15 janvier, à Matadi, ils ont redouté la disparition de cette voie d'intérêt national faute d'entretien. Selon ces leaders dont les députés provinciaux Jean Malonga et Billy Ntunga, la disparition de cet axe va isoler le territoire de Kimvula du reste de la province du Kongo Central.

Ils suggèrent au gouverneur d'entamer les travaux sur les routes de desserte agricole, conformément au programme provincial qui prévoit la réfection de 50 kilomètres de routes par territoire.

Calvaire quotidien pour les usagers

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En cette période de pluies, le voyage sur la RN 16 est devenu un véritable défi pour la population de Madimba et de Kimvula. L'état de dégradation avancée de la chaussée rend la circulation extrêmement périlleuse et lente.

Actuellement, les motocyclistes mettent entre deux et trois jours pour parcourir ce tronçon, avec des frais de course dépassant désormais les 100 dollars américains. Pour les véhicules, le calvaire est encore plus et les voyages s'étirant souvent sur quatre ou cinq jours.

Kimvula asphyxié par l'enclavement

Cet enclavement a des répercussions directes sur l'économie et le coût de la vie dans la région. La rareté de produits manufacturés se fait de plus en plus sentir à Kimvula, entraînant une hausse des prix sur les marchés locaux.

Pourtant, Kimvula demeure un territoire à forte vocation agricole. L'impraticabilité de la RN 16, qui relie le Kongo-Central à l'ancienne province du Bandundu, constitue un frein majeur à l'évacuation des récoltes. Sans une intervention urgente, les notables craignent que le potentiel économique de ce territoire ne soit totalement étouffé par son isolement géographique.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.