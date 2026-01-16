Congo-Kinshasa: Début des travaux d'installation du système de balisage nocturne à l'aéroport de Mbandaka

Le gouverneur de l'Equateur, Bobo Boloko a lancé depuis mardi 13 janvier les travaux d'installation d'un système de balisage nocturne souterrain de l'aéroport de Mbandaka.

Ces travaux que réalise la Régie des voies aériennes (RVA) pendant trois semaines marque ainsi le début de la modernisation de cette infrastructure aéroportuaire. Selon les ingénieurs de la RVA à Mbandaka, le balisage de cet aéroport est d'une grande importance capitale pour la ville de Mbandaka où les vols ne peuvent s'effectuer au-delà de 18 heures.

Ils rapportent que depuis 2017 que l'aéroport de la ville de Mbandaka fonctionne sans balisage, empêchant les avions d'atterrir après 18 heures. Ce qui rend difficile les trafics aériens sur l'ex-Coquilhatville.

Selon les témoignages, la RVA provinciale, utilise de temps à temps le système de balisage solaire portatif pour faire atterrir rarement la nuit quelques appareils sur demande de certaines compagnies d'aviation.

Le commandant de l'aéroport de Mbandaka, Alphonse Liyoko expliqué que le système de balisage portatif ne parvient pas à couvrir tous les besoins des services aéroportuaires et puis ne tarde pas à se décharger.

Pour ce cadre de la RVA, les travaux en chantier incluent également l'installation d'un dispositif complet de balises lumineuses souterraines de nouvelle génération dont le cout est estimé à plus d'un million de dollars.

L'autorité aéroportuaire affirme que ce projet de balisage est le fruit d'un long plaidoyer qui rentre dans le cadre de la modernisation des infrastructures aéroportuaires de la RDC. Avec cette modernisation, estime Alphonse Loyoko, l'aéroport de Mbandaka peut être opérationnel autant pendant le jour que la nuit, et faire face à des intempéries empêchant autrefois l'atterrissage des avions faute de balisage moderne.