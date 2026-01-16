Congo-Kinshasa: Six morts sur 290 cas de choléra en deux semaines au Haut-Lomami

Six personnes ont trouvé la mort sur au moins 290 cas de choléra enregistrés en deux semaines dans la province du Haut-Lomami.

D'après le ministre provincial de la Santé, Dr Adelard Umba, plusieurs zones de santé, notamment Kabondo-Dianda, Malemba-Nkulu, Kinkonja et Kitenge, figurent parmi les plus touchées de cette province.

« Pour la deuxième semaine de l'année 2026, nous avons enregistré 290 cas dont six décès, soit un taux de létalité de 2 %. Les zones de santé ayant notifié des cas sont notamment Butumba avec 103 cas et trois décès, ainsi que Kabondo-Dianda qui en compte 56 », a-t-il indiqué.

Le médecin a exprimé ses inquiétudes concernant la zone de santé de Kitenge, qui a signalé des cas de choléra assortis de décès, alors qu'elle n'est pourtant pas située sur l'axe fluvial, contrairement à d'autres zones.

Le Dr Adelard Umba appelle la population du Haut-Lomami à respecter les mesures hygiéno-diététiques, notamment en traitant ou en bouillant l'eau de boisson. Plus de 6 000 cas de choléra avaient été enregistrés en 2025, avec plus de 200 décès dans la province du Haut-Lomami.