Madagascar: Cinéma - Les jeunes de la Maison Ony valorisent l'identité du pays

Le 14 janvier, l'Institut français de Madagascar (IFM) a accueilli une projection des élèves de la Maison Onyautour du thème commun « Mythe décisif ». La projection s'est déroulée en deux temps. La première présentait quatre courts-métrages des étudiants, à savoir Dama d'Arija Harijaona, Engrenage de Fanasina Randriamiarisoa, Hidyde Rova Andriantsileferintsoa et La Cure d'Olivia Andrianoromalala.

La seconde proposait le long-métrage « Y'a pas de réseau » de Gérard Jugnot, succès commercial ayant enregistré 750 000 entrées en France et distribué dans huit pays. Cette comédie familiale, rythmée et pleine d'aventures, était accompagnée d'une bande originale enregistrée par Ony avec la chorale des enfants de Tananarive. La salle était comble, témoignant de l'intérêt du public pour le cinéma malgache émergent et le travail des jeunes talents.

Pour Nicolas Auriault, directeur de la Maison Ony, le niveau des jeunes réalisateurs est remarquable, car chacun apporte une part de son identité malgache dans ses œuvres. « Leur force réside dans cette capacité à fusionner la culture malgache et l'histoire racontée avec des esthétiques variées et des influences multiples. C'est ce qui confère à Madagascar une spécificité unique dans le contexte mondial du cinéma », explique-t-il lors de l'interview.

Après les projections, des échanges ont eu lieu entre le public, les jeunes réalisateurs et leurs formateurs, permettant de discuter des choix artistiques, des techniques et des messages transmis. Ces dialogues ont renforcé l'expérience pédagogique et ont mis en lumière le potentiel des jeunes à allier créativité, technique et culture locale.

Les courts-métrages présentés ont déjà été diffusés dans plusieurs festivals en France et à La Réunion, offrant une visibilité internationale et une approche de découverte pour les professionnels du cinéma, qui peuvent ainsi apprécier le style unique des jeunes Malgaches. Cette mise en réseau avec des professionnels à l'échelle internationale illustre l'ambition de la Maison Ony de créer un pont entre la scène locale et la scène mondiale.

La projection du long-métrage « Y'a pas de réseau » a également mis en avant la collaboration entre les jeunes talents locaux et une production internationale, soulignant la capacité des élèves à participer à des projets ambitieux et à enrichir la dimension artistique de films distribués à grande échelle.