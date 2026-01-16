Madagascar: Extraction - La carrière de Belobaka à l'arrêt

La carrière de Belobaka est fermée depuis deux mois après la vente du terrain à un particulier. Les exploitants n'ont plus accès au site et le maire cherche une solution.

Les exploitants de la carrière Colas à Marovato, située dans le secteur 5 de la commune rurale de Belobaka, dans le district de Mahajanga 2, ont tenu un sit-in devant le bureau de la commune. Ce, pour contester la fermeture de la carrière de pierres depuis deux mois.

Leurs activités sont suspendues depuis cette période. La raison étant la vente du terrain à un particulier par un inconnu. Ils déplorent la situation et ont fait appel au premier magistrat de la commune de Belobaka pour résoudre le problème.

Ils n'ont plus accès à cette carrière car elle est devenue une propriété privée. L'exploitation de la chaux et du béton est ainsi compromise et interrompue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Notre activité sur cette carrière dure depuis plus de quarante ans. Nous sommes les fournisseurs de toutes les sociétés de production de chaux, de béton et aussi de celles œuvrant dans le bâtiment et la construction à Mahajanga. C'est une véritable injustice pour nous, car nous n'avons plus d'activité professionnelle. Une seule personne est la cause de tout ceci », a déploré le Sojabe, porte-parole du groupe.

Table ronde

Le maire de la commune a ainsi organisé une table ronde la semaine dernière et tente de trouver une solution au problème. La carrière de Belobaka est une zone calcaire connue pour ses grottes préhistoriques riches en fossiles de lémuriens et d'hippopotames, et pour l'exploitation industrielle du calcaire.

Elle est utilisée pour fabriquer de la chaux et du béton, attirant ainsi des investissements immobiliers autour du site. L'exploitation du calcaire est très importante. Des carrières industrielles extraient le calcaire pour produire de la chaux grasse et du béton, notamment pour les constructions locales.