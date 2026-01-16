Madagascar: Retraite - Des cas de veuvage non bénéficiaires

L'annonce de l'octroi d'une prime de trois-cent-dix-mille ariary aux fonctionnaires et d'une régularisation d'indemnité d'installation de retraite (RIIR), par la Fonction publique en décembre dernier, a provoqué de nombreuses discussions et divergences au niveau des personnes retraitées, particulièrement.

Seuls les veufs ou veuves des fonctionnaires partis à la retraite puis décédés plus tard jouissent de la régularisation de ce complément d'installation à la retraite (IIR). Ils doivent présenter, par contre, un document justificatif, à savoir un acte de décès, un certificat de notoriété, une copie certifiée conforme du numéro d'immatriculation du défunt ou de la défunte.

« Si les agents de l'État étaient décédés durant leur service, aucune indemnité n'est versée aux veufs ou veuves ou à la famille », a expliqué un responsable des Finances à Mahajanga.

Les responsables au niveau de l'Éducation nationale Boeny étaient débordés depuis mercredi, face aux nombreuses questions des familles, proches ou veufs concernant ces cas de décès. Ils ont été orientés au niveau du service des soldes, à l'hôtel des Finances à Mahajanga-Be, pour résoudre leur problème.

Retard

Mais, en tout cas, seules les personnes retraitées mais décédées après leur arrêt de travail sont concernées par le décret de régularisation d'IIR. « L'indemnité porte exclusivement sur la régularisation de différentiels de droits légalement acquis, sans création de droit nouveau, résultant de droits antérieurement non exécutés ou partiellement exécutés.

Le montant servi à chaque bénéficiaire a été déterminé en tenant compte de l'enveloppe de crédits effectivement allouée à cette opération, dans un souci d'équité entre les agents concernés, sans préjudice du droit reconnu à chacun », selon le décret.

L'arrivée des bons de caisse a accusé un certain retard dans la région Boeny, notamment au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale. Les bénéficiaires ont dû effectuer plusieurs allers-retours depuis le 31 décembre avant de pouvoir enfin les retirer, le 14 janvier. Des milliers d'entre eux se sont ensuite rendus en masse à la direction d'Ampisikina.

Ils étaient réunis dans la grande salle du CAPR pour la distribution, ce qui a provoqué un certain désordre au niveau de la distribution. Les bons de caisse des fonctionnaires des six districts de la région Boeny, budget provincial et budget général confondus, étaient fermés dans un seul colis.