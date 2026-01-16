Afrique: Sénégal-Maroc, un duel indirect au sommet du football africain

Le Sénégal et le Maroc se livrent, depuis plusieurs années, une rivalité indirecte au sommet du football africain, illustrée notamment par leur positionnement au classement mondial de la FIFA.

Les Marocains occupent actuellement la première place du classement FIFA en Afrique, correspondant à la 11e place mondiale.

Les Sénégalais sont deuxièmes sur le plan africain et pointent au 19e rang mondial.

Les Lions de l'Atlas avaient repris la tête du classement africain aux Lions de la Téranga, le 6 octobre 2022, mettant fin à une domination continentale sénégalaise qui durait depuis six ans.

Les Sénégalais avaient eux-mêmes mis fin au règne de la Côte d'Ivoire en novembre 2016, conservant cette première place jusqu'en octobre 2022.

Depuis le 6 octobre 2022 donc, le Maroc maintient son statut de numéro un africain, porté par des résultats réguliers et une présence constante dans les compétitions internationales.

Cette suprématie s'est renforcée après le parcours historique du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il est devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales de cette compétition.

Les Lions de l'Atlas sont invaincus à domicile depuis dix-sept ans en compétition officielle. Il ont remporté 33 de leurs 39 derniers matchs à domicile, contre 6 matchs nuls.

Leur dernière défaite remonte au 14 novembre 2009 contre le Cameroun, lors des qualifications à la Coupe du monde.

Le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2021 et habitué des premières places du classement FIFA, se présente comme un concurrent du Maroc sur ce plan.

Les coéquipiers de Sadio Mané restaient sur une série d'invincibilité de 26 matchs, stoppée par le Brésil en match amical le 15 juin dernier (0-2).

Le Sénégal s'était arrêté en huitièmes de finale du Mondial 2022.

Les deux équipes sont qualifiées pour la prochaine Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet).

Lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, en 2023 en Côte d'Ivoire, les deux sélections avaient été éliminées dès les huitièmes de finale, respectivement par l'Afrique du Sud (0-2) et la Côte d'Ivoire.

En l'absence de confrontations directes, la rivalité entre les deux sélections se joue principalement à distance, à travers les résultats des matchs internationaux comptant pour le classement FIFA.

Le Sénégal et le Maroc se sont affrontés à une vingtaine de reprises, en matchs amicaux ainsi qu'en qualifications pour la Coupe du monde et la CAN, avec un bilan global favorable au Maroc.

Leur dernière confrontation remonte à octobre 2020, lors d'un match amical disputé à Rabat, remporté par le Maroc sur le score de 3-1.

Les deux équipes se retrouveront pour la première fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, dimanche, au stade Moulay-Abdellah de Rabat, à partir de 19h00 GMT.

Le Maroc n'a remporté le trophée continental qu'une seule fois, en 1976, en Éthiopie.

Le Sénégal compte également un seul sacre continental, obtenu en 2021.

L'équipe nationale du Sénégal a inscrit 12 buts et n'en a concédé que deux lors de cette CAN 2025, terminant première du groupe D avec sept points au compteur.

Le Maroc, de son côté, a également fini en tête de son groupe A, avec neuf buts inscrits et un seul encaissé.