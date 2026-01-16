Ile Maurice: Fin du stress - Fierté, soulagement et déception

Les résultats du «School Certificate» (SC) ont été publiés en ligne hier par le Mauritius Examinations Syndicate (MES), marquant un moment décisif pour des milliers de candidats à travers le pays.

Tandis que les élèves découvrent leurs performances, entre soulagement, fierté ou déception, une conférence de presse du MES est prévu aujourd'hui pour l'annonce officielle des taux de réussite et d'échec. Cette session est notamment marquée par une mauvaise nouvelle pour Agaléga : selon les chiffres de Cambridge, l'île enregistre un taux d'échec de 100 %, avec la participation de seulement cinq élèves pour l'ensemble du territoire. Il s'agissait de la toute première fois que les examens du SC se déroulaient à Agaléga.

Preety Daby : Non-voyante mais résolue à réussir

Qui dit non-voyante évoque des défis quotidiens, mais aussi une force de caractère remarquable. C'est le parcours remarquable de Preety Daby, une jeune de 21 ans, élève de la Mohan Prasad Sharma Jugdambi State Secondary School, qui, malgré son handicap, a réussi ses examens de SC, décrochant 33 unités : A en Hinduism, B en sociologie, C en littératures anglaise et française, D en français, et E en Travel and Tourism ainsi qu'en anglais.

La jeune femme fait ressortir : «Malgré ma déficience visuelle, mes amis m'ont toujours soutenue. Je remercie mes enseignants et ma famille et surtout mon cahier qui est toujours présent avec moi pour prendre mes notes. J'ai pu avoir de tels résultats grâce à leur soutien et leur accompagnement.» Avec ses trois crédits et une distinction, elle incarne une belle réussite et un parcours exemplaire.

Preety remercie l'école Lois Lagesse qui lui a donné ses livres car il était difficile d'en avoir au collège, vu qu'elle utilise le braille. Pour rappel, alors que le braille est un système d'écriture et de lecture tactile utilisant des points, il n'est pas un langage en soi, mais un code tactile qui traduit les textes écrits qui sont vitaux pour le développement des compétences en lecture et en écriture chez les personnes ayant une déficience visuelle.

Khateejah Hossenally : Réussir malgré les obligations en tant que fille du lord-maire

À 17 ans, Khateejah Bint Aslam Adam Hossenally, élève de l'AHGMI SSS, à Port-Louis, a obtenu des résultats dont elle peut être fière. Fille du lord-maire, elle a dû concilier études et obligations liées aux fonctions officielles de son père, participant à de nombreux événements tout en maintenant son rythme de révisions. «De par le métier de mon père, je devais assister à des événements officiels, ce qui rendait l'équilibre entre mes responsabilités encore plus difficile», explique-t-elle.

Malgré ces contraintes et des épreuves personnelles, comme le décès de sa grand-mère, Khateejah est restée déterminée. Elle ambitionne de devenir médecin et envisage de s'engager en politique pour contribuer au développement du pays.

Elvin Shannen Panjanadum : L'éducation un processus continu

À Cap-Malheureux, Elvin Shannen Panjanadum, 18 ans, se dit satisfait de ses notes qui lui ouvrent les portes du Grade 12. «Ces résultats me permettent d'avancer avec confiance», expliquet-il. Passionné par le tourisme, il souligne toutefois que l'éducation reste un processus continu et rappelle que la persévérance peut ouvrir d'autres chemins à ceux qui n'ont pas obtenu les crédits requis.

Basenoo Krsna-Rya : Un travail acharné

Basenoo Krsna-Rya, 16 ans, élève au Royal College Curepipe, a décroché dix unités après avoir bouclé le programme en une seule année. Elle décrit une année intense, faite de longues révisions, d'une forte pression et de matières exigeantes, notamment l'Add Maths. Soutenue par sa famille et ses enseignants, elle savoure aujourd'hui sa réussite, tout en restant lucide : «Le vrai travail commence maintenant.» Engagée dans des matières scientifiques, elle vise de bons résultats dans deux ans et espère obtenir une bourse pour poursuivre des études tertiaires, sans négliger les activités extra-curriculaires.

Maria Enorah Clain : Allier sport et étude

À 17 ans et demi, Maria Enorah Clain prouve qu'il est possible de concilier passion sportive et réussite scolaire. Collégienne et athlète, elle a obtenu sept unités, un résultat qui l'a émue : «Je ne m'y attendais pas du tout», confie-t-elle.

Malgré des périodes de doute et son engagement croissant en athlétisme, elle a persévéré, continuant à s'entraîner avec le club de Quatre-Bornes Pavillon tout en travaillant ses cours et en priant pour garder sa motivation. Parmi ses succès, elle est particulièrement fière de son A+ en français, et d'un B en physique, matière où elle avait échoué précédemment.

Spécialiste du 400 m et du 800 m, Maria Enorah Clain vise désormais le Higher School Certificate et compte poursuivre les mathématiques en matière principale. Son parcours illustre un message clair : avec discipline et détermination, il est possible de trouver un équilibre entre sport et études.

Laksh Beerbul : Déçu mais déterminé

Laksh Lochan Beerbul, 18 ans et étudiant à l'Universal College de Rivière-duRempart, a pris connaissance de ses résultats avec une certaine déception. Conscient de ses erreurs et des manquements de l'année précédente, il partage ses résultats avec ses parents, qui le soutiennent malgré leur déception.

«Voir mes parents déçus m'a donné encore plus de motivation pour redoubler d'efforts», confiet-il. Déterminé à progresser académiquement et à rendre fière sa famille, Laksh se projette déjà vers l'année prochaine avec l'objectif d'obtenir des résultats nettement améliorés, symbole de persévérance et de travail.

Brandon Lo : une réussite abordée avec calme

Brandon Lo , 17 ans, élève au Dr Maurice Curé State College, affirme avoir traversé la période des examens avec un certain sang-froid, malgré la pression. «J'ai vécu cette période avec un état d'esprit plutôt calme, mais toujours avec du stress», confie-t-il.

Ses révisions ont débuté tardivement, environ une semaine avant les épreuves, mais le soutien de ses enseignants l'a aidé à mieux gérer la situation. Aujourd'hui en Grade 12, il souhaite lever le pied et se consacrer davantage au sport et au scoutisme, avant de poursuivre en Grade 13 avec les mathématiques, l'économie et la comptabilité. Concernant son avenir professionnel, il préfère prendre son temps : «Pour être franc, je n'y ai pas encore vraiment réfléchi.»

Rayn Ali Jamaloodeen : Persévérance et foi comme mots d'ordre

Rayn Ali Jamaloodeen, 17 ans, du Collège Saint-Esprit, décrit une période d'examens intense, rythmée par des révisions tardives et des journées chargées. «Cette période a été vraiment éprouvante. Entre les révisions et les leçons qui s'enchaînaient, je dormais souvent tard et je me levais tôt», confie-t-il.

Il a misé sur la régularité, combinant leçons et auto-révisions, et s'est appuyé sur sa foi et le soutien de ses parents et enseignants pour rester concentré. Fier de ses résultats, notamment trois A+ en sciences, il attribue sa réussite à la foi en Dieu, sa famille et ses professeurs. Pour la suite, il souhaite avancer sereinement, profiter de son parcours scolaire et viser de bonnes performances au HSC.