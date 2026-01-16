Sénégal: Développement de l'écosystème cinéma - Un comité scientifique mis en place pour une nouvelle stratégie

Dakar — Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme annonce la création d'un comité scientifique chargé de l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de développement de l'écosystème du cinéma, de l'audiovisuel et de la création numérique pour la période 2026-2030.

"Il est créé, sous l'autorité du ministère en charge de la Culture, un comité scientifique pour conduire les travaux d'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de développement du cinéma, de l'audiovisuel et de la création numérique au Sénégal pour la période 2026-2030", lit-on un arrêté signé du secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr.

Selon le document transmis à l'A¨PS, ce comité scientifique est présidé par le cinéaste et formateur Moussa Sène Absa et compte une trentaine de professionnels et acteurs du cinéma.

Il est notamment chargé de "dégager une vision claire et efficiente qui sous-tend la nouvelle stratégie nationale de développement du cinéma, de l'audiovisuel et de la création numérique".