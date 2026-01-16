Madagascar: Coopération militaire - Une usine d'armement chinoise envisagée

De retour d'Abu Dhabi, le Chef de l'État a livré les principaux acquis de son déplacement. Parmi les annonces marquantes figure l'éventualité de l'implantation, à Madagascar, d'une usine d'armement chinoise.

Une usine d'armement. L'éventualité d'en construire une à Madagascar, en partenariat avec une entreprise chinoise, a été évoquée par le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, lors d'un court échange avec des journalistes de la radio et de la télévision publique, hier, à l'aéroport d'Ivato.

De retour d'Abu Dhabi, où il a participé à la Semaine du développement durable, le locataire d'Iavoloha a fait part des principaux acquis de son déplacement, dès sa descente de l'avion. Faisant part des partenariats actés durant son voyage, il cite notamment la signature d'une collaboration entre l'armée et une société chinoise. Selon le président de la refondation de la République, cette coopération, « si elle se poursuit », pourrait déboucher « sur la mise en place d'une usine de fabrication d'armes à Madagascar ».

Le Chef de l'État n'a pas été plus parlant sur le sujet, enchaînant avec l'énumération d'autres partenariats conclus et projets de partenariat évoqués durant son séjour à Abu Dhabi. Étant donné le contexte politique national et international actuel, l'information selon laquelle une usine d'armement chinoise pourrait s'implanter dans la Grande Île revêt une dimension particulière. Elle tend à indiquer que la coopération entre Madagascar et la Chine dans le secteur stratégique et régalien qu'est la défense et la sécurité est en train de prendre une nouvelle dimension.

Jusqu'à l'heure, la seule usine d'armement à Madagascar est celle de Moramanga, qui appartient à l'armée. Pour la Chine, l'ouverture d'une usine d'armement à Madagascar pourrait être une manière d'avoir une position stratégique sur le marché de la défense et de la sécurité en Afrique. L'économie de l'armement est en effet rentable. Par ailleurs, depuis plusieurs années, la Chine voit en Madagascar un pont entre elle et le marché africain dans le cadre du projet Nouvelle route de la soie ou « Road and Belt Initiative ».

Opportunité et enjeu

Du côté malgache, en faisant le rapprochement avec les actualités récentes en termes de défense et de sécurité, cette information partagée par le président de la Refondation laisse également entrevoir une évolution dans la posture de Madagascar dans le domaine de ses coopérations militaires.

Dans le champ de sa coopération internationale, le volet défense et sécurité est un secteur dans lequel la Grande Île a une coopération diversifiée. Les États-Unis, la France, la Chine, la Russie ou encore l'Inde sont parmi les pays partenaires de Madagascar dans le domaine militaire et sécuritaire.

Ces coopérations se traduisent souvent par des formations, des échanges de compétences ou encore des dons d'équipements. Il s'agit, en général, d'équipements pour le maintien de l'ordre. Pour les armements et les équipements de défense, il s'agit souvent d'achats effectués par l'État. À part les véhicules ou les aéronefs, les achats d'armes et de munitions sont rarement communiqués. Souvent, ce sujet est classé secret-défense.

Mercredi, cependant, la Présidence de la Refondation a publié un communiqué parlant de la livraison d'armes par les Russes et indiquant qu'une délégation est dans le pays pour former les militaires malgaches à leur utilisation.

Sur les photos publiées par l'institution présidentielle figurent des fusils d'assaut et des fusils de précision. Ils pourraient avoir fait partie du matériel militaire livré par une délégation russe de «quarante éléments, conduite par le général Andrey Vladimirovich Andreyev», qui a fait don de ce matériel lors de leur visite à Madagascar, le 20 décembre. Une information qui a été publiée par Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale, « au nom de la transparence ».

Le communiqué de la Présidence de la refondation souligne que la majorité de l'arsenal des Forces armées malgaches vient de Russie. Toutefois, elle indique aussi que ces armements, notamment les Kalachnikov, « ont été livrés à l'époque de l'Union soviétique ».

L'institution présidentielle précise néanmoins que la Grande Île est ouverte à la coopération avec tous les pays. Cette dernière pourrait vouloir jouer la carte de la transparence et devancer ainsi les polémiques via ce communiqué.

Il est probable, pourtant, que la publication de ces informations ne soit pas anodine. Madagascar prône une diplomatie tous azimuts et gagnant-gagnant. Dans le jeu géopolitique, la Grande Île maintient aussi sa posture de non-alignée.

Cependant, étant donné la conjoncture mondiale, le pays se retrouve au milieu d'autoroutes maritimes qui revêtent des enjeux stratégiques mondiaux importants, une zone devenue un espace de lutte d'influence entre les grandes puissances.

Pour certains observateurs, le contexte mondial actuel et sa position géostratégique donnent une opportunité à Madagascar « de tirer profit de sa position de non-alignée dans différents domaines, que ce soit économique, sécuritaire et même diplomatique.

La situation peut aussi l'aider à rééquilibrer sa coopération avec certains de ses partenaires ». La démarche du pouvoir actuel pourrait aller dans ce sens. Néanmoins, comme le souligne un diplomate, « tout l'enjeu pour le pays est d'éviter de devenir un terrain d'affrontement indirect des grandes puissances ».