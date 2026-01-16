Madagascar: Basketball 3X3 - Accueil triomphal de Sambatranimiora à Fandriana

Championne d'Afrique en 3x3 avec les Ankoay, Sambatrarimiora Tokiniaina sera célébrée ce week-end par tout un district. Fandriana s'apprête à lui réserver un accueil triomphal.

Le basketball sera en fête à Fandriana les 17 et 18 janvier à l'occasion d'un hommage dédié à Sambatrarimiora Tokiniaina, plus connue sous le nom de Sambatra. Native du district, la joueuse des Ankoay dames de basketball 3x3, récemment sacrée championne d'Afrique, sera officiellement présentée à la population en guise de reconnaissance des services rendus à la nation.

Placée sous le haut patronage du député Zavamanitra Andriamiharivolamena, également parrain de l'athlète, la manifestation se veut à la fois solennelle et populaire. Le sacre continental remporté en décembre par l'équipe nationale féminine de 3x3 a marqué un tournant historique pour le basketball malgache en général et le district de Fandriana en particulier.

Sambatrarimiora Tokiniaina y a joué un rôle majeur, devenant l'un des symboles de la réussite sportive nationale. À travers cet hommage, le district de Fandriana exprime sa fierté envers une enfant du pays qui a porté haut les couleurs de Madagascar et de sa localité sur la scène africaine.

Au-delà de la reconnaissance, l'événement s'inscrit dans une dynamique éducative et citoyenne. Désormais référence pour la jeunesse locale, Sambatra partagera son parcours, son intégration au sein des Ankoay 3x3 et les exigences du haut niveau, dans un esprit de transmission, de motivation et d'inspiration.

Volonté et sacrifice

Le samedi 17 janvier s'ouvrira par une cérémonie officielle d'accueil, suivie d'un workshop consacré au basketball, axé sur les échanges d'expériences et le retour sur le titre continental. La journée se poursuivra avec un tournoi de basketball 3x3 ouvert à toutes les catégories, des U10 aux Seniors Open, filles et garçons confondus, afin de promouvoir la pratique à la base.

Le dimanche 18 janvier sera consacré aux phases finales du tournoi, agrémentées de concours de dunk, de tirs à trois points et d'animations culturelles et musicales. L'événement bénéficie du soutien de la Fédération Malagasy de Basket-Ball, de la Ligue Amoron'i Mania, de la section basketball de Fandriana ainsi que de nombreux partenaires et membres de la diaspora (ANF Fianarantsoa, ANF Tanà, FULS Group et autres associations), les amis, et la Gendarmerie de Fandriana.

Émue, la championne d'Afrique confie : « C'est sur cette terre de Fandriana que s'est construit mon parcours. J'ai aujourd'hui le devoir de transmettre mon expérience aux jeunes. Je les encourage à faire de la patience et de la persévérance leurs maîtres mots, car ce sont les clés essentielles de la réussite lorsqu'elles s'accompagnent de volonté et de sacrifice. Mais sans pour autant négliger les études. »