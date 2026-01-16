Madagascar: Affaire Lake village - Rasoamaromaka visé par un mandat d'arrêt international

16 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

L'ancien gouverneur de la région Analamanga, fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt international. Cette décision a été prise mercredi par le parquet du Pôle anti-corruption (PAC) des 67 Ha, dans le cadre de l'enquête relative à l'affaire dite « Lake Village ».

Hery Rasoamaromaka est poursuivi pour des faits présumés de détournement de fonds publics et d'entrave à l'exécution d'un marché public. Outre l'ancien gouverneur, la personne responsable des marchés publics (PRMP) de la région Analamanga est également mise en cause dans ce dossier. Cette dernière a été placée sous mandat de dépôt et incarcérée à la maison centrale d'Antanimora, à l'issue de sa comparution devant le PAC.

L'affaire concerne la construction du projet immobilier « Lake Village», un ensemble d'appartements situés au bord du lac Iarivo, à Ivato.

Retard des travaux

Le marché, lancé en 2020, prévoyait la réalisation de plusieurs bâtiments confiés à une société privée. Toutefois, cette entreprise affirme ne pas avoir perçu les paiements dans les délais impartis, malgré le déblocage effectif des crédits correspondants au niveau du Trésor public.

Ces retards de paiement ont considérablement affecté l'avancement du chantier. Faute de règlement, la société adjudicataire n'a pas pu honorer ses engagements envers ses fournisseurs, entraînant un arrêt progressif des travaux et un retard significatif dans la livraison du projet. La situation a perduré pendant près de trois ans, jusqu'à ce que l'entreprise décide de porter l'affaire devant la justice.

Selon des sources judiciaires, Hery Rasoamaromaka aurait quitté le territoire national depuis le mois d'octobre. Son absence a conduit à l'émission d'un mandat d'arrêt international afin de garantir la poursuite des procédures judiciaires en cours.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

