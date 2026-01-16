Sénégal: Le Projet de développement économique de la Casamance enregistre des résultats 'significatifs' (Coordonnateur)

Kolda — Le Projet de développement économique de la Casamance (PDEC) a déjà enregistré des résultats "significatifs", en 2025, avec un impact direct sur les populations, a déclaré son coordonnateur, Youssouf Badji.

"Sur le plan opérationnel, des résultats significatifs ont été enregistrés pour l'année 2025 par le projet (PADEC) dans sa zone d'intervention", a-t-il dit.

Il a indiqué que cela a été possible grâce à l'appui et à la réception de 185 sous projets communautaires ayant un "impact direct sur 398 623 bénéficiaires dont 223 228 femmes et 170134 jeunes".

"[Il y a eu] également 112 sous projets de subsistance financés, avec 8 441 bénéficiaires, et qui ont contribué à la sécurisation des moyens de subsistance et à l'autonomisation économique, particulièrement des femmes et des jeunes, ainsi que la réception de 47 pistes permettant à 18 735 personnes d'accéder à des marchés de taille régionale", a ajouté M. Badji.

Les membres du comité de pilotage du Projet de développement économique de la Casamance (PDEC) ont tenu, jeudi, à Kolda, une réunion d'évaluation des performances dudit projet qui intervient dans la région naturelle de Casamance. Une rencontre présidée par le Gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye.

Le PDEC, selon son coordonnateur, ambitionne de poursuivre les acquis et la planification des marchés des travaux au premier semestre de l'année en cours.

"Pour 2026, le projet a planifié tous les marchés des travaux au 1er semestre de l'année en cours, mise sur le renforcement de capacités des agences régionales de développement, l'élaboration des plans de développement communautaire, la finalisation de la sélection des organisations communautaires de base de la 2e génération, l'approbation des contrats de 150 kilomètres de pistes, entre autres", a assuré Youssouf Badji.

Les membres du comité de pilotage ont tenu à saluer les "progrès" du PDEC, notamment dans les domaines des infrastructures de base qui ont été réceptionnées, le financement des organisations communautaires de base qui a été intensifié, et le renforcement des capacités des élus et des bénéficiaires.