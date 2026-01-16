Ile Maurice: Dégel partiel de ses comptes pour payer les salariés du groupe Sodiat

Une décision judiciaire vient apporter un soulagement provisoire aux quelque 4 500 employés des entreprises liées au groupe Sodiat et à Mamy Ravatomanga. Le Pôle anti-corruption (PAC) d'Antananarivo a autorisé un dégel partiel et strictement encadré des comptes bancaires afin de permettre le versement des salaires du mois de décembre 2025.

Cette mesure concerne une quarantaine de sociétés, dont Bricom, Auto Diffusion SA, Madagascar Maintenance, SMC Presse, Polyclinique d'Ilafy, Madagascar Aviation, Trans Ocean Airways et Madagascar Security Academy.

Les fonds débloqués, estimés à environ 2 milliards d'ariary (Rs 20 millions), doivent être versés directement sur les comptes personnels des salariés et les banques impliquées sont tenues de rendre compte de chaque virement à la juridiction compétente pour garantir transparence et traçabilité.

Outre le paiement des salaires, le PAC a également autorisé le déblocage de fonds destinés à la Polyclinique d'Ilafy, afin d'assurer la continuité des soins, notamment des patients sous dialyse, à la suite d'une demande du ministère de la Santé et de l'établissement médical. Patrick Raharimanana, conseiller technique permanent auprès de la Primature, précise que cette levée partielle du gel ne remet pas en cause les procédures judiciaires en cours.

Elle s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental visant à respecter la loi, protéger les droits sociaux et lutter contre l'impunité et la corruption. Pour les employés, cette décision représente un soulagement tangible, après des semaines d'incertitude et de chômage technique imposé par le gel des comptes de leurs sociétés.