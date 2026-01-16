Madagascar: Volleyball/Zone 7 - Les Gendarmes veulent renouer avec le titre

Assidues. Les équipes masculine et féminine de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) ont confirmé leur participation à la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7. La joute régionale se tiendra du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles.

La GNVB a entamé sa préparation dès la première semaine du nouvel an au gymnase d'Ankorondrano. Les Gendarmes, treize fois champions de Madagascar, veulent renouer avec le titre après leurs quatre sacres zonaux, dont le dernier date de 2020. Vingt-quatre éléments des deux équipes de la gendarmerie forment sa présélection.

« Notre objectif est de remporter le titre comme toutes les équipes engagées. La sollicitation des renforts est possible dans les postes 4 et central mais la décision appartient au staff et aux dirigeants », souligne le coach des garçons, Eric Randriamparany.

Ces quatre dernières éditions, les garçons avaient échoué en finale, battus par les Réunionnais. Après le retour de la Réunion à la compétition de la zone 7, ses équipes avaient raflé les titres chez les garçons comme chez les filles. « Les Réunionnais ont l'automatisme vu qu'ils disputent pas mal de compétitions... Nous sommes en train de repérer nos failles, est-ce au niveau physique, la taille ou les bases car les joueurs assurent toujours en phase éliminatoire et en début de la phase finale. Nous constatons une baisse de forme ou technique », livre l'entraîneur.

Fusion

L'équipe féminine de la GNVB, triple championne nationale, disputera pour la quatrième fois la compétition de la zone 7. Les filles terminent vice-championnes en 2024 et atteignent les demi-finales lors des deux autres participations.

«Nous prônons la fusion des anciennes et des jeunes. Les U23 d'il y a deux ans et les U20 forment 90 % de l'effectif. Les cadres sont entre autres Fifih, Ihoby et Sarah...», confie l'entraîneur, Jean Honoré Razafinjatovo. Afin de pouvoir bien défendre les couleurs nationales, le club envisage également de convoquer des renforts. « Nous tâcherons cette fois d'aller chercher le titre. Nous avons des joueuses de grande taille. Nous renforcerons durant la préparation la technique, la tactique, le jeu rapide, l'attaque, le contre, le service et la réception.

Après le départ d'Eugénie pour la Réunion, nous sommes en train de travailler un peu plus au central et aussi les deux côtés. Nous rectifions aussi les détails en individuel », précise le technicien. L'engagement des clubs concernés a pris fin hier. Outre les gendarmes, une équipe chacune chez les garçons et chez les filles devrait représenter le pays à ce sommet de la zone 7.