Madagascar: Tennis/Open d'Australie - Sarah Rakotomanga tire Sabalenka

Invitée grâce à une wild-card attribuée par la Fédération française de tennis, Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah hérite d'un premier tour extrêmement relevé face à la numéro une mondiale, Aryna Sabalenka, à l'Open d'Australie 2026, programmé du 18 janvier au 1er février en Australie.

Le tirage au sort du premier Grand Chelem de la saison, effectué dans la nuit de mercredi à jeudi, n'a pas épargné la jeune Française, native d'Antsirabe. Bénéficiaire d'une wild-card, elle affrontera d'entrée la tête de série n°1, actuelle leader du classement mondial avec 10 990 points.

À seulement 20 ans, la protégée de la FFT poursuit une ascension fulgurante. En un an, elle est passée de la 349e à la 119e place mondiale et a décroché son premier titre sur le circuit principal au WTA 250 de São Paulo, confirmant son statut d'espoir majeur du tennis tricolore.

Face à l'immensité de son adversaire, Sarah Rakotomanga a néanmoins fait forte impression lors de sa première intégration en équipe de France à la United Cup 2026, disputée du 2 au 11 janvier à Perth, en préparation du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à la tête de série numéro une, la tâche s'annonce difficile, à moins qu'elle puisse jouer un jeu parfait lui permettant de rééditer l'exploit réalisé à São Paulo l'an dernier. Pour Sabalenka, ce premier tour semble une formalité mais s'inscrit dans une partie de tableau relevée, avec Emma Raducanu en potentielle adversaire au troisième tour, puis d'éventuels chocs face à Jasmine Paolini, Coco Gauff ou Mirra Andreeva au fil de la quinzaine.