Ile Maurice: Rodrigues l Loissa Edouard - «Garder la motivation»

À Rodrigues, au collège Ananias André Le Chou, la rectrice adjointe, Laurence Flore Louis, indique un taux de réussite de 76,92 % au SC. «Pour le grade 12/Higher School Certificate, on donne la priorité à nos propres élèves de Le Chou. S'il reste des places, on considère les élèves d'autres collèges. En ce qui concerne les résultats, nous sommes satisfaits de l'amélioration par rapport à l'année dernière, qui était de 73 %. Cette année, nous avons fait des progrès, ce qui est encourageant pour nous. L'amélioration est toujours une bonne chose.»

Loissa Edouard, élève du même collège et âgée de 18 ans, exprime pour sa part son soulagement d'avoir pu obtenir cinq credits. Elle raconte une journée stressante, mais finalement satisfaisante.

Le matin, elle était anxieuse à l'idée des résultats scolaires, mais lorsqu'elle les a obtenus, elle était heureuse d'avoir réussi. Malgré une année précédente difficile, où elle avait connu des périodes de dépression et de démotivation, elle a réussi à surmonter ces obstacles.

«Je suis passée par une période de dépression car à ma première tentative au SC, j'avais obtenu seulement trois crédits. C'était surtout parce que certains de mes camarades avaient obtenu de meilleurs résultats. Cependant, j'ai trouvé la force de travailler dur et de garder la motivation pour finalement obtenir ces cinq crédits.»

Elle souligne également le soutien précieux de ses parents et de ses amis, qui l'ont encouragée et aidée dans ses études. Les enseignants ont également joué un rôle clé en lui disant qu'elle avait du potentiel et qu'elle pouvait faire mieux malgré ses résultats antérieurs.