Ile Maurice: Le ministère ouvre la consultation sur deux scénarios majeurs

Le ministère de l'Éducation franchit une nouvelle étape clé dans la transformation du système éducatif. Dans le cadre de l'élaboration de son plan stratégique pour l'éducation, il initie une série de consultations publiques autour de l'un des dossiers les plus sensibles : le mode d'admission des élèves dans les collèges secondaires.

Depuis plusieurs années, la forte concurrence pour l'accès aux collèges dits «nationaux» est régulièrement critiquée, tant pour la pression qu'elle impose aux élèves que pour ses répercussions sur leur bienêtre.

À l'issue des Assises de l'éducation tenues en 2025, deux propositions distinctes ont émergé. Toutes deux visent à atténuer cette compétition, tout en préservant un système perçu comme équitable.

Première option : l'admission en Grade 7 sur la base du Primary School Achievement Certificate (PSAC), avec la suppression du National Certificate of Education (NCE). Dans ce scénario, l'ensemble des élèves accéderait à un collège régional en Grade 7 selon leurs résultats au PSAC.

Environ 2 400 élèves, en fonction de leurs performances et du choix des parents, pourraient intégrer directement l'un des 21 collèges nationaux, comprenant d'anciennes académies, des collèges régionaux revalorisés ainsi que quatre établissements du Service diocésain de l'éducation catholique.

Les élèves ne remplissant pas les critères requis seraient orientés vers le Foundation Programme in Literacy, Numeracy and Skills. Cette option prévoit également une nouvelle structure de notation du PSAC, avec des paliers plus précis, allant de la note A à U, afin d'affiner l'évaluation des acquis.

Deuxième option : l'admission en Grade 10 dans les collèges nationaux, à la suite d'une révision du NCE. Les élèves intégreraient d'abord un collège régional en Grade 7, avant que 2 400 d'entre eux ne puissent rejoindre un collège national en Grade 10 sur la base des résultats du NCE, selon des modalités révisées. Dans ce cas de figure, la structure actuelle de notation du PSAC serait maintenue.

Dans les deux propositions, les collèges nationaux pourraient fonctionner soit en établissements non mixtes, soit en coéducation, à l'exception du Mahatma Gandhi Institute. Afin d'aboutir à un choix éclairé, le Conseil des ministres a donné son aval à l'organisation de consultations nationales.

Le ministère rencontre ses partenaires clés depuis le 8 décembre 2025 et ce, jusqu'au 20 janvier 2026. Parallèlement, un questionnaire en ligne sera mis à la disposition du public à partir d'aujourd'hui, le 16 janvier, à midi jusqu'au 19 janvier à midi, permettant aux parents, enseignants et citoyens de faire entendre leur voix.

À travers cette démarche participative, les autorités entendent mettre en place un système plus équilibré, moins anxiogène et davantage axé sur l'épanouissement des élèves. Le choix final, intégré au plan stratégique de l'éducation, pourrait ainsi redéfinir en profondeur le parcours scolaire des générations futures.