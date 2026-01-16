Ile Maurice: Agaléga - Désillusion pour une première

L'année dernière a marqué un tournant historique pour Agaléga. Pour la première fois, de jeunes Agaléens ont pu passer les examens du SC directement dans l'archipel, mettant fin à une longue tradition d'examens passés hors du territoire. Une structure spécifique a été mise en place afin d'assurer le bon déroulement de ces épreuves, saluée comme une avancée majeure en matière d'égalité des chances.

Cependant, cette première expérience s'est déroulée dans un contexte particulièrement difficile. Les cinq candidats engagés dans ces examens ont dû faire face à de nombreux obstacles tout au long de leur apprentissage.

Parmi les difficultés les plus souvent évoquées figurent le manque d'équipements, l'insuffisance de ressources pédagogiques ainsi que des contraintes structurelles qui ont pesé sur la préparation des élèves.

Résultat : l'archipel a enregistré un taux d'échec de 100 %, selon les évaluations de Cambridge. Dans le détail,sept matières étaient proposées. En anglais, un seul élève sur cinq a réussi.

En littérature française, un candidat a réussi, trois ont échoué et un était absent. Les résultats sont plus encourageants en français, avec quatre réussites, et en mathématiques, où trois élèves ont réussi. La réussite est totale en Art & Design, tandis que Business Studies affiche un échec complet. En Accounts, quatre élèves ont échoué et un ne s'est pas présenté.

Malgré ces résultats préoccupants, les enseignants refusent de baisser les bras. Une réunion avec les parents sera prochainement organisée afin d'identifier les facteurs ayant conduit à cet échec collectif.

Les élèves seront également invités à s'exprimer. «Il faut analyser la situation et situer les responsabilités de chacun», souligne-t-on. L'espoir demeure que la tenue des examens dans l'archipel, désormais acquise, constitue un levier de motivation supplémentaire pour les prochaines cohortes, à condition que les moyens nécessaires soient renforcés.