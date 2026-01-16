Togo: Les risques du métier

16 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Dans la capitale et ses quartiers périphériques, l'entretien des principales artères relève de la responsabilité des municipalités.

Sur le terrain, cette mission est le plus souvent assurée par des femmes balayeuses de rue, visibles dès les premières heures du jour.

Munies de matériels rudimentaires tels que des balais, des pelles ou des brouettes, elles veillent quotidiennement à la propreté des grandes artères. Un travail essentiel pour l'image et la salubrité de la ville, mais qui s'exerce dans des conditions de plus en plus préoccupantes.

Des cas d'accidents sont régulièrement signalés alors que les balayeurs sont en plein exercice. Des organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités locales à prendre des mesures urgentes de protection.

Pour attirer l'attention des automobilistes, certaines équipes ont recours à des pancartes signalant leur présence.

Mais là encore, la vigilance reste de mise. Des conducteurs peu attentifs ou indélicats frôlent parfois les travailleuses, au risque de provoquer des drames.

Attachées à leur gagne-pain, ces femmes continuent malgré tout d'assurer leur mission dans des conditions délicates.

