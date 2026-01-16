Togo: Les recrutements incontrôlés fragilisent les communes

16 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Pour le conseiller municipal Edoh Komi, les conséquences du recrutement anarchique dans certaines municipalités est un phénomène qui pèse lourdement sur les budgets communaux et entraîne une pression fiscale accrue sur les entreprises locales.

Dans ce contexte, il s'est félicité de la récente décision du gouvernement de suspendre temporairement les recrutement dans les communes.

L'élu estime que les effets de ces pratiques antérieures restent préoccupants, car elles ont fortement compromis la mise en œuvre de nombreux projets inscrits dans les plans de développement communaux.

Une part importante des ressources financières, initialement destinées aux projets de développement, est aujourd'hui absorbée par la prise en charge du personnel.

Or, affirme Edoh Komi, nombre de ces agents ont été recrutés dans des conditions 'peu orthodoxes' et occupent des postes non essentiels au bon fonctionnement des collectivités.

Pour assainir la gestion des municipalités, Komi appelle les pouvoirs publics à renforcer le contrôle du processus de recrutement local. Il plaide notamment pour la mise en place de quotas clairs d'agents par commune, définis en fonction de leur taille ou du nombre de conseillers municipaux, afin de garantir une administration locale plus efficace et financièrement soutenable.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.