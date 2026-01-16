Madagascar: jiujitsu/Championnat d'Europe - Xavier Ranarivelo à Lisbonne

16 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La Grande Île a un représentant au championnat d'Europe de jiujitsu à Lisbonne ce week-end. Le fondateur du club 101 Jiujitsu et actuel président de la ligue d'Analamanga, Xavier Ranarivelo, sous le gi du Jiujitsu Icon de La Réunion, s'est envolé pour le Portugal mercredi.

Il montera sur le tatami samedi. Engagé dans la catégorie des ceintures marron, Xavier côtoiera des guerriers issus des meilleures écoles de la planète. Sa grille de combat est un véritable carrefour international. Il affrontera entre autres Robbey William du Luiz Palhares Jiu-Jitsu, Alexandre Jean Christophe de la Mako Team à Paris, Witold Kozlowski du Gracie Barra ou aussi Massih Azizi de la Carlson Gracie Team.

Le championnat d'Europe de l'IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) est le sommet absolu du jiu-jitsu sur le Vieux Continent. Cette compétition est l'un des quatre majeurs du «Grand Chelem» mondial. La participation ne fonctionne pas par les sélections nationales. C'est plutôt une fédération d'académies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa participation repose sur son affiliation à Jiujitsu Icon La Réunion. C'est l'académie qui fait foi, valide le grade de l'athlète et garantit son niveau technique auprès de la fédération internationale. En s'affiliant à Icon Jiu-Jitsu La Réunion, Xavier a trouvé le pont pour relier son talent malgache à l'exigence de la scène européenne.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.