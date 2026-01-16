Madagascar: jiujitsu/Championnat d'Europe - Xavier Ranarivelo à Lisbonne

La Grande Île a un représentant au championnat d'Europe de jiujitsu à Lisbonne ce week-end. Le fondateur du club 101 Jiujitsu et actuel président de la ligue d'Analamanga, Xavier Ranarivelo, sous le gi du Jiujitsu Icon de La Réunion, s'est envolé pour le Portugal mercredi.

Il montera sur le tatami samedi. Engagé dans la catégorie des ceintures marron, Xavier côtoiera des guerriers issus des meilleures écoles de la planète. Sa grille de combat est un véritable carrefour international. Il affrontera entre autres Robbey William du Luiz Palhares Jiu-Jitsu, Alexandre Jean Christophe de la Mako Team à Paris, Witold Kozlowski du Gracie Barra ou aussi Massih Azizi de la Carlson Gracie Team.

Le championnat d'Europe de l'IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) est le sommet absolu du jiu-jitsu sur le Vieux Continent. Cette compétition est l'un des quatre majeurs du «Grand Chelem» mondial. La participation ne fonctionne pas par les sélections nationales. C'est plutôt une fédération d'académies.

Sa participation repose sur son affiliation à Jiujitsu Icon La Réunion. C'est l'académie qui fait foi, valide le grade de l'athlète et garantit son niveau technique auprès de la fédération internationale. En s'affiliant à Icon Jiu-Jitsu La Réunion, Xavier a trouvé le pont pour relier son talent malgache à l'exigence de la scène européenne.