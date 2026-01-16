Madagascar: Coopération - La Turquie prête à soutenir la Refondation

16 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

La Turquie se dit disposée à accompagner Madagascar dans la mise en oeuvre de la politique de la Refondation portée par le gouvernement. Cette volonté a été exprimée à l'issue de la rencontre tenue hier au Palais d'État de Mahazoarivo entre le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo, et l'ambassadeur de Turquie à Madagascar, Ishak Ebrar Cubukçu, reçu dans le cadre d'une visite de courtoisie.

Au cours des échanges, les deux personnalités ont passé en revue les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale. « Nous avons échangé sur les opportunités de coopération mutuelle et j'espère qu'elles seront encore plus fructueuses dans les années à venir », a indiqué le diplomate turc.

Parmi les axes prioritaires évoqués figure la coopération dans le domaine des infrastructures essentielles. La Turquie s'est dite prête à partager son expertise, notamment en matière de réhabilitation et de construction de routes, d'aéroports, de ports ainsi que de centrales thermiques.

Secteurs stratégiques

La coopération pourrait également s'étendre à d'autres secteurs stratégiques tels que l'accès à l'énergie et à l'eau potable, la création d'emplois pour les jeunes et la relance de l'économie. Autant de secteurs inscrits parmi les priorités du gouvernement malgache dans la Politique générale de l'État, pour lesquels l'exécutif souhaite renforcer le soutien de ses partenaires internationaux.

