Madagascar: Excellence juridique - Le cabinet MCI s'impose en Band 1 au pays

Le cabinet Madagascar Conseil International (MCI) confirme sa position de leader du barreau malgache en étant classé Band 1 par l'agence internationale londonienne Chambers & Partners dans son édition 2025. Cette distinction, qui représente le niveau le plus élevé du classement, le plus bas étant Band 6, consacre l'excellence du cabinet sur la scène juridique nationale.

Le classement repose sur des enquêtes approfondies menées auprès des clients, ainsi que sur une analyse rigoureuse du professionnalisme des cabinets. Plusieurs critères sont pris en compte, notamment l'expertise juridique, la rigueur méthodologique, la capacité à traiter des dossiers complexes et le niveau de satisfaction de la clientèle.

Outre la reconnaissance du cabinet, son fondateur, Raphaël Jakoba, a également été classé Band 1 parmi les juristes de Madagascar. Fondé en 1999, MCI s'appuie sur une solide expertise en droit interne malgache et en droit international des affaires.

Le cabinet intervient notamment en matière d'arbitrage, de contrats internationaux et d'investissements, ainsi qu'en droit de la propriété intellectuelle, droit des sociétés et fiscalité. MCI accompagne aussi bien des entreprises locales que des partenaires internationaux, renforçant ainsi son statut de cabinet de référence à Madagascar.