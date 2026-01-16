Madagascar: Artisanat - Tefy Hambinintsoa Ranaivo, le bâtisseur qui croyait en l'humain

Il avançait avec discrétion, mais son regard était toujours tourné vers les autres. Hambinintsoa Tefy Ranaivo, Maître Tefy, aussi connu sous le nom de Tefy Mahafaly, s'est éteint le 14 janvier 2026 à l'âge de 63 ans, après de longs mois de lutte contre la maladie. Sa disparition laisse un vide profond dans le monde de l'artisanat malgache, mais aussi dans le cœur de celles et ceux qu'il a accompagnés et encouragés.

Dans le monde du judo, il était une référence. Professeur, éducateur et pilier du Judo Club Saint-Michel d'Amparibe, dont il fut pendant près de quinze ans secrétaire général, il a formé des générations de judokas. Maître Tefy transmettait la rigueur, le respect et le dépassement de soi, mais surtout la confiance.

Il donnait sa chance à tous, sans distinction, et portait une attention particulière aux jeunes, qu'il accompagnait avec exigence et bienveillance. Défenseur engagé de l'équipe nationale, il croyait à un judo malgache ouvert sur le monde et fut à l'origine de nombreux partenariats internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans l'artisanat, il partageait la même vision. Artisan, créateur et visionnaire, Tefy Ranaivo voyait le travail manuel comme un levier de développement et le produit local comme une réponse durable. En fondant Mahafaly Création en 2009, puis en relançant l'entreprise en 2011, il a misé sur la transformation locale. Textiles, soies, bijoux en pierres précieuses et lambahoany revisités portaient sa signature : un mélange de tradition, de respect de l'environnement et d'économie responsable.

Au-delà des objets, Tefy croyait en l'humain. Nombre d'artisans et d'apprentis ont fait leurs premiers pas grâce à lui, trouvant en lui un guide patient, exigeant mais profondément bienveillant. Élu président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Analamanga, il oeuvrait pour professionnaliser le secteur, favoriser les partenariats et l'ouverture à l'international. En 2024, il a coordonné le programme Hetsika Maroloko Tsena, vitrine collective des talents malgaches.

Pédagogue dans l'âme, il défendait l'intégration de l'artisanat dans l'enseignement et soutenait des initiatives comme les foyers économes Fatana Mitsitsy, tout en dénonçant les obstacles du secteur. Jusqu'à ses derniers mois, malgré la maladie, il préparait l'avenir.