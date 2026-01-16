Madagascar: Un officier général préside le CA de la Jirama

La Jirama, compagnie nationale d'eau et d'électricité, a officiellement présenté ses nouveaux dirigeants ce mercredi 14 janvier 2026, lors d'une cérémonie tenue au siège de l'entreprise à Ambohijatovo Avaratra.

À cette occasion, le général à la retraite Itibar Otman a été nommé président du Conseil d'administration (PCA), tandis qu'un autre officier, le général Andriamalala Richard Hajatiana Rasolomanana, a été désigné directeur général par intérim (DG p.i.), scellant un nouveau cap dans la gouvernance de l'entreprise.

Le nouveau PCA, le général Itibar Otman, cumule une longue expérience à la fois dans l'administration et le domaine militaire. Ancien administrateur civil et général de division à la retraite, il occupait depuis le 4 novembre 2025 le poste de secrétaire général de la Présidence de la Refondation de la République. Sa nomination s'inscrit dans le cadre du quota attribué à la présidence et il exercera un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le DG par intérim, également officier général, a servi comme général de division dans les Forces armées malgaches et a occupé le poste de second adjoint du commandant de la Gendarmerie nationale. Sa nomination à la tête de la Jirama reflète la volonté du gouvernement de confier la gestion opérationnelle de l'entreprise à des profils expérimentés issus du secteur militaire.

Le Conseil d'administration de la Jirama compte neuf membres et rassemble des représentants de plusieurs institutions publiques, dont la présidence, le Bureau du Premier ministre et les ministères des Finances, de l'Énergie et de l'Eau. Trois sièges sont réservés au secteur privé et un siège est dédié aux consommateurs. La question de la représentation du personnel au sein du conseil reste, quant à elle, en discussion.

La mission du PCA et de ses membres est de définir la stratégie de l'entreprise, de superviser la gestion financière et institutionnelle, et de veiller à ce que les opérations respectent la vision stratégique de la Jirama.

Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Ny Ando Jurice Ralitera, a salué ces nominations comme un véritable « renouveau » pour la compagnie, tout en affirmant que son ministère soutiendra les efforts de redressement au bénéfice des populations malgaches.