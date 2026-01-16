Madagascar: Rugby à XV/Fédérale 2 - CRAI d'Ambalavao Isotry défie XV Beravina

Le stade Makis Andohatapenaka sera le théâtre, ce dimanche, d'une journée intense du championnat de Madagascar de rugby XV masculin, élite Fédérale 2. Quatre rencontres sont programmées entre 9h et 14h.

La journée s'ouvrira à 9h avec l'affiche CRAI - XV Beravina. Les rugbymen de CRAI d'Ambalavao Isotry visent une nouvelle victoire pour rester en tête du groupe A. À 10h30, le duel très attendu entre la JSTA d'Ambondrona, lanterne rouge du groupe C, aura son importance contre le XV FA d'Ampasika.

En cas de victoire, les rugbymen d'Ambondrona enregistrent une première victoire. Dans le cas contraire, en cas de victoire du XV Family, les joueurs d'Ampasika occupent la place de leader provisoire de leur groupe.

À midi, la FTA d'Andavamamba croisera le fer avec le FTAT d'Anosibe. Enfin, l'AFA Ankazomanga, leader du groupe D, veut enchaîner avec une troisième victoire contre le XV Bananes d'Andohatapenaka à partir de 14h.