Togo: Eau et agriculture au coeur du Forum mondial pour l'Alimentation et l'Agriculture

16 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo participe à la 17e édition du Forum mondial pour l'Alimentation et l'Agriculture (GFFA), qui se tient jusque'au 17 janvier à Berlin.

Le Forum est une rencontre internationale annuelle qui réunit des ministres de l'Agriculture, des décideurs publics et privés, des experts, des chercheurs, des organisations internationales autour des grands enjeux liés à l'agriculture et à l'alimentation.

Il vise à promouvoir le dialogue politique, encourager la coopération internationale et identifier des solutions durables pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale, lutter contre le changement climatique et soutenir une agriculture productive et résiliente.

Chaque édition est organisée autour d'un thème central. Celui de cette année, « L'eau, la récolte, notre avenir », met l'accent sur la gestion durable de l'eau face aux défis climatiques et à la baisse de la pluviométrie dans plusieurs régions du monde.

Le GFFA constitue également une plateforme stratégique pour les pays participants afin de valoriser leur potentiel agricole, nouer des partenariats et attirer des investissements dans le secteur.

La rencontre est organisée par le ministère allemand de l'Agriculture.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.