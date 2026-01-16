Congo-Kinshasa: Face au chômage en RDC - La jeunesse prend son destin en main avec le Club des Entrepreneurs « Initiative Success »

16 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Pour faire face au chômage qui affecte la jeunesse en République démocratique du Congo, de plus en plus de jeunes prennent leur destin en main. Ils innovent, entreprennent et créent des opportunités dans un environnement où elles se font rares.

Dans ce contexte, un jeune entrepreneur congolais, Serge Masanzi, a lancé, à la fin de l'année 2025, le Club des Entrepreneurs I.S. I.S. qui signifie Initiative Success, est un cabinet de conseil et d'accompagnement stratégique qu'il dirige, dédié aux petites et moyennes entreprises, aux jeunes entrepreneurs et aux porteurs de projets en RDC. A travers ce club, trois objectifs majeurs sont poursuivis :

- Renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes,

- Accompagner la formalisation de leurs activités,

- Et faciliter l'accès aux financements auprès des bailleurs.

Mais concrètement, comment fonctionne ce club des jeunes entrepreneurs ? Comment développer l'esprit entrepreneurial dans le contexte congolais ? Quel rôle la jeunesse peut-elle jouer dans le développement et la transformation économique du pays ?

Et surtout, que doivent faire les autorités pour soutenir les initiatives portées par les jeunes ? Nous en parlons ce Magazine avec Serge Masanzi, entrepreneur, économiste et président du Club des Entrepreneurs.

