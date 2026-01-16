Congo-Brazzaville: Distinction - Deux personnalités congolaises vont recevoir le titre Dr Honoris Causa à Pointe-Noire

Alexandre Honoré Paka, représentant personnel du Chef de l'Etat dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou et François Ndouna, député-maire de la ville de Mossendjo dans le département du Niari seront distingués Dr Honoris Causa le 17 janvier à l'auditorium du Port autonome de Pointe-Noire pour leur mérite exceptionnel et les services multiformes rendus à la communauté et à la nation congolaise. Cela a été annoncé par le Pr Dieunedort Kamdem Nounga, chancelier Afrique de Conacce international University (CIU) et Hervest Christian University (HCU) au cours de la conférence de presse qu'il animée le 14 janvier à Pointe-Noire en compagnie des autres personnalités de Conacce Chaplains Afrique, une institution accréditée aux Nations Unies.

Avec à ses côtés, colonel Guy Léon Ongagna, commandant Pays Conacce Chaplains Afrique, Dr Hervé Stéphane Ngankou, doyen de la faculté de théologie à CIU-HCU, Dr Freddy Massamba, directeur financier de Conacce, le chancelier Afrique CIU - HCU, Pr Kamdem Nounga Dieunedort a présenté son institution, ses objectifs et les critères ayant motivé les deux universités à décerné le diplôme honorifique de Dr Honoris Causa à Alexandre Honoré Paka et François Ndouna.

« La Conacce Chaplains Global Corporation est une organisation humanitaire de droit international, légalement enregistré aux Etats-Unis d'Amérique. Elle est accréditée aux Nations Unies. Elle n'est pas juste une organisation chargée de former des gens mais elle est aussi liée par des contrats à plusieurs universités dans le monde. Elle est présente dans près de 48 pays dans le monde (Amérique latine, Amerique Centrale, Europe, Asie, Afrique). Nous honorons les hommes et les femmes dont l'action à un impact social ou sociétal au sein de la communauté. En dépit de leurs actions multiformes, de nombreuses personnes n'ont pas toujours eu le mérite académique voulu. A la Conacce, ils ne sont pas oubliés voilà pourquoi nous les distinguons et reconnaissons leur mérite à l'instar des deux personnalités que nous allons honorer à savoir Alexandre Honoré Paka et François Ndouna qui, par leur esprit d'abnégation et leur élan de patriotisme ont marqué la nation congolaise en général et la ville de Pointe-Noire en particulier. Leurs efforts, leurs actions, le souci de voir leurs compatriotes émerger a permis au commandant pays en la personne du colonel Guy Léon Ongagna à solliciter les hautes personnalités de la Conacce pour que leur soit octroyée une reconnaissance mondiale à travers notre distinction. Ainsi, après le pays, la demande a été remontée au niveau de l'Afrique où elle a été suivie par les experts, puis l'Europe et l'Amérique pour une approbation finale » a dit le Pr Dieunedort Kamdem Nounga.

Pour le colonel Guy Léon Ongagna, la Conacce qui est une organisation paramilitaire avec pour but de mettre en avant les actions de coeur et de compassion a organisé en 2021 une formation des aumôniers et juges de paix. Alexandre Honoré Paka, à l'époque préfet du département de Pointe-Noire s'était impliqué sans réserve pour la réussite de l'activité qui s'est tenue pendant deux semaines dans la ville océane. De son côté, Francois Ndouna, député-maire de Mossendjo a donné gracieusement la salle de conférence qui a abrité ladite activité. Ils ont en outre mené plusieurs autres actions qui ne sont pas passées inapercues. A l'issue de la formation, nous avons apporté des vivres et des non vivres aux détenus de la Maison d'arrêt de Pointe-Noire en plus d'autres actions menées en marge de la formation.

Selon Dieunedort Kamdem Nounga, la distinction Dr Honoris Causa donne un prestige à ceux qui la reçoivent eu égard à la renommée dont jouissent les universités qui la décernent de par leur qualité, les programmes dispensés, les enseignants qui y interviennent. « Vous devenez des exemples, des icônes voilà pourquoi nous les donnons à titre anthume aux personnes méritantes et célébrer cela. Le caractère religieux ne vient pas désacraliser la dimension scientifique du travail qui est fait mais vient donner un peu d'éthique, de moral au sérieux qui est mis pour distinguer les impétrants ».

Dr Freddy Massamba, directeur financier de Conacce, a informé l'auditoire qu'une formation sur la diplomatie numérique, qui est au coeur de l'épanouissement économique de nombreux pays est prévue dans les prochains jours tout comme celle axée sur l'intelligence artificielle. La distinction des deux personnalités le 17 janvier sera suivie de la sortie officielle de la 5e et 6e cuvée des aumôniers du Congo et de la décoration des ambassadeurs de la paix. La journée du 18 janvier sera consacrée au concert de la paix qui réunira toutes les confessions religieuses de Pointe-Noire et du Kouilou au stade Franco Anselmi pour rendre grâce à dieu et montrer à tous, la dimension de rassemblement et du vivre-ensemble prônée.