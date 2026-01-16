Congo-Brazzaville: Musique sacrée - La première édition du festival Gospel Night a tenu son pari

Le palais des Congrès de Brazzaville a vibré au rythme de la première édition du festival Gospel Night, placée sur le thème : « Un nouveau départ pour la jeunesse congolaise ».

Placé sous le haut patronage du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, ce festival organisé par Nabemba Music production, a connu le partenariat de l'agence de publicité Pactos, de l'agence événementielle Light Event, Kal Beauty, Village Maya et de l'appartement de luxe DS HOME. Trois figures emblématiques ont porté cette édition dont la soirée a rassemblé un public extraordinaire, avide de louange, d'adoration et de renouveau spirituel. Il s'est agi des ambassadeurs King David venu des États-Unis, le Dr Rodrigue Obanda, et la chantre Clémence Avounou. Leur présence a insufflé une dimension prophétique et inspirante à cette rencontre, marquant les esprits par leur engagement et leur passion pour la jeunesse.

La scène a été illuminée par les prestations vibrantes d'artistes invités tels que Maman Crédo, la Sr Lusline Lounianga, la Sr Coeurcia, la Sr Thola, ainsi que de nombreux autres ministères musicaux. Les chorales de l'Assemblée chrétienne Terre promise et Céleste famille ont quant à elles élevé les voix dans une harmonie céleste, plongeant l'assemblée dans une atmosphère d'onction et de profonde adoration.

L'un des moments forts de la soirée fut la prestation poignante du groupe théâtral de l'église Terre promise, qui a livré une scène percutante dénonçant la délinquance juvénile. Ce message, à la fois artistique et engagé, a touché les coeurs et renforcé l'appel à un changement de cap pour la jeunesse congolaise.

La première édition du festival Gospel Night s'est révélée être bien plus qu'un simple concert, un véritable cri d'espérance, un appel vibrant à la transformation, et une célébration de la foi vivante. Cette première édition dont la soirée a été animée par Merveil Tsiba a posé les fondations d'un rendez-vous incontournable pour les années à venir.